Innsbruck – Fast auf den Tag genau fünf Monate nach der Innsbrucker Gemeinderatswahl beschäftigt diese nun den Verfassungsgerichtshof (VfGH) in Wien. Wie berichtet, haben die „Bürgerinitiativen Innsbruck“ (BI) die Wahl vom 22. April angefochten. Begründung: „schwerer Formalfehler“. Bei den Bürgerinitiativen wurde fälschlicherweise bei den Aushängen mit den Wahlvorschlägen in den Wahlzellen Thomas Mayer von der Liste Fritz als Bürgermeisterkandidat angeführt. Die Bürgerinitiativen unter Berthold Schwan hätten zum einen bewusst keinen Kandidaten für die gleichzeitig stattfindende Bürgermeisterwahl genannt, wie sie betonen. Zum anderen handle es sich bei Mayer um ein früheres Mitglied der BI, der als Bürgermeisterkandidat für die Liste Fritz angetreten war.

„Die Bürgerinitiativen gehen davon aus, dass sich mögliche Wählerinnen und Wähler der BI durch die scheinbare Doppelkandidatur hintergangen gefühlt und daher ,in letzter Sekunde‘ für eine andere Liste gestimmt hätten“, heißt es in einer Information des Verfassungs­gerichtshofs. Die Bürgerinitiativen Innsbruck erreichten bei der Wahl im April 2018 2,08 Prozent der Stimmen und damit kein Mandat im Gemeinderat.

Am Montag beginnt der Verfassungsgerichtshof seine dreiwöchige Herbstsession – und befasst sich neben der Deckelung und Wartefrist bei der Mindestsicherung eben auch mit der Wahlanfechtung. „Die Aufnahme von Fällen auf die Tagesordnung bedeutet nicht automatisch, dass diese Fälle auch in dieser Session entschieden werden. Wenn noch Fragen geklärt werden müssen, ist eine Verschiebung in die nächste Session möglich. Vor Beginn der Beratungen kann außerdem keine Aussage über die Art der Erledigung getroffen werden“, heißt es aus dem Verfassungsgerichtshof. Eine Entscheidung wird in den nächsten Wochen erwartet.

Die Wahlbehörde der Stadt Innsbruck hat, wie berichtet, in ihrer Gegenschrift keine Rechtswidrigkeit im Zuge des Verfahrens erkannt. Dass Wähler durch den Fehler ihr Stimmverhalten geändert hätten, entbehrt für die Innsbrucker Wahlbehörde jeglicher Grundlage. (dd)