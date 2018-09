Innsbruck – In mehr als fünf Wochen stehen an so mancher Pflichtschule Herbstferien auf dem Stundenplan. In diesen Schulen haben die Sommerferien etwas kürzer als üblich gedauert. Vor allem Volks- und Neue Mittelschulen haben sich hier bereits gut aufeinander abgestimmt, bestätigt Bildungs-LR Beate Palfrader (VP). Was im Bereich der Landesschulen einigermaßen gut klappe, sei an der Schnittstelle zu den Bundesschulen noch ein Problem. Gerade hier fehle es noch weitgehend an einer Koordination. Nicht nur viele Eltern, auch Palfrader und die NEOS fordern daher die Einführung einheitlicher Herbstferien.

Ein Antrag der NEOS zur Harmonisierung der schulautonomen Tage an den Landesschulen und Einführung von einheitlichen Herbstferien wurde diese Woche aber im zuständigen Ausschuss ausgesetzt. Palfrader begründet das damit, dass Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) eine Änderung der Ferienregelung bereits für das Schuljahr 2019/20 angekündigt habe. „Bis dato liegen uns aber keine weiteren Informationen vor“, so Palfrader.

Die Bildungslandesrätin will weiter in Wien Druck machen. Die Ferienregelung sei immer wieder Thema von Anfragen aus der Bevölkerung. Wenn, dann könne aber nur der Bund einheitliche Herbstferien durchsetzen. Palfrader selbst würde die Sommerferien kürzen, als hierfür die schulautonomen Tage zu verwenden. Letzteres würde die Schulautonomie ad absurdum führen. (mami)