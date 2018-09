An der Spitze der ausgelagerten Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) wird es einen Wechsel geben. Die zuständige Landesrätin Gabriele Fischer (Grüne) bestätigte gestern, dass sich das Land vom bisherigen Geschäftsführer Harald Bachmeier trennen werde. Derzeit werden Gespräche über eine einvernehmliche Auflösung geführt, denn Bachmeiers Vertrag wurde erst im Vorjahr um drei Jahre verlängert.

Für die Liste Fritz ist es mit der Trennung vom Geschäftsführer nicht getan. „Das Projekt TSD als ausgelagerte, privatwirtschaftliche Gesellschaft ist gescheitert, es braucht die Wiedereingliederung in die Landesverwaltung“, fordert LA Markus Sint. Wegen der finanziellen Verluste müsse die schwarz-grüne Landesregierung aber alles tun, um sich sowohl am ehemaligen Geschäftsführer als auch an der Ex-Landesrätin Christine Baur schadlos zu halten.

Politische Konsequenzen fordert auch die FPÖ. Die schwarzgrüne Landesregierung trage die alleinige Schuld für die Auslagerung der Flüchtlingsagenden, meint Sozialsprecher LA Patrick Haslwanter. „Von Anfang an waren wir gegen die Auslagerung der Flüchtlingsagenden in eine Gesellschaft, weil dadurch dem Tiroler Landtag die Kontrolle entzogen wurde.“

Wie bereits berichtet, wurde diese Woche das Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm in Begutachtung geschickt. Der zuständige Raumordnungslandesrat Johannes Tratter (VP) sieht darin ein klares Ziel untermauert: „In Tirol soll es in Zukunft keine Neuerschließungen von Skigebieten geben. Dazu bekennen wir uns. Abrundungen, Zubringer und Skigebietsverbindungen sollen dort möglich sein, wo sie sinnvoll und ökologisch verträglich sind.“ Dabei werde man auf die Verkehrsentwicklung ein besonderes Augenmerk legen, aber auch auf die regionalwirtschaftliche Bedeutung, kündigt Tratter an.

Der Landesregierung gehe es laut Tratter insbesondere um die Qualität der Arbeitsplätze, die entstehen, aber auch darum, dass die Wertschöpfung von Projekten jedenfalls in den beteiligten Gemeinden und der Region bleiben soll. „Das haben wir im Koalitionsübereinkommen so festgeschrieben und diese Inhalte spiegeln sich auch im aktuellen Begutachtungsentwurf wider. In diesem Sinne gehe ich von einer Umsetzung bis spätestens 1. Jänner 2019 aus.“

Die Grünen sehen bekanntlich die Verbindung Weer-Hochfügen sehr kritisch und hoffen auf kritische Stellungnahmen aus der Bevölkerung. (pn)