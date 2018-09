Von Peter Nindler

Innsbruck – Schon seit Jahren wird von Tirol auf den Ausbau der nördlichen Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel im bayerischen Inntal gedrängt. Im Vorjahr wurde der Planungsprozess für das 2,5-Milliarden-Euro-Projekt neu aufgesetzt, wirkliche Fortschritte gibt es nicht. Mit einer Fertigstellung der zusätzlichen Geleise wird vor 2038 ohnehin nicht mehr gerechnet. Mit der Inbetriebnahme des Basistunnels 2027 und dem Vollbetrieb Anfang der 2030er-Jahre droht damit ein Nadelöhr auf der Brennerstrecke. Doch nun soll überhaupt der Bau des Brennerzulaufs gestoppt werden.

Drei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern stellt die stellvertretende CSU-Generalsekretärin und Verkehrssprecherin der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Daniela Ludwig, den Bahnausbau in Frage. In einem aktuellen Schreiben vom 20. September an ihren Parteikollegen und Verkehrsminister Andreas Scheuer bittet sie ihn, den Bedarf einer Neubaustrecke zu hinterfragen und konkrete Bedarfszahlen vorzulegen. „Belastbare Zahlen bzw. eine aktuelle, fundierte Studie hierzu liegen leider – sicher aufgrund des Umfangs und der Komplexität einer solchen Prognose – bis zum heutigen Tage nicht vor.“

Ludwig schlägt ein Konzept vor, welches Alternativen zum Vollausbau darstellt. Sie spricht vom „Inntalplan“ und fordert die Umsetzung des Lärmschutzprogramms für die Bestandstrasse, „der an den erforderlichen Stellen auch Einhausungen enthält“ sowie eingleisige Ortsumfahrungen. „Eine reine Kapazitätserweiterung auf der Bestandsstrecke ist im Gegensatz dazu auf keinen Fall akzeptabel.“ An Scheuer appelliert sie, dass es an der Zeit sei, für Klarheit zu sorgen.

Unabhängig davon sorgen die Verzögerungen für Empörung in Tirol. Schließlich hat sich Bayern immer wieder zum Bau des Brennerbasistunnels bekannt. „Ozapft is“ würde den Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel auch gut stehen, nimmt deshalb Tirols scheidender Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer Maß am Münchner Oktoberfest, das am Samstag eröffnet wurde. „Aber beim Zulauf geht seit Jahren nicht viel weiter, obwohl der Basistunnel mit funktionierenden Zulaufstrecken in Italien und Bayern steht und fällt.“ Doch die nördlichen Nachbarn ließen hier den nötigen Druck vermissen und legten die Prioritäten auf andere Infrastrukturprojekte, kritisiert Bodenseer. Darüber hinaus setze der Basistunnel auch leistungsfähige Güterterminals voraus. „München-Riem spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle und braucht dringend einen Ausbau, um die zukünftigen Kapazitäten zu bewältigen.“

Ein weiteres Konfliktfeld mit Bayern sind die Grenzkontrollen. Für Bodenseer fallen die bayerischen Grenzkontrollen eher in die Kategorie Placebo, „erzeugen aber trotzdem unerwünschte Nebenwirkungen“. Bei den auf die Autobahn beschränkten Kontrollen gehen aus seiner Sicht nur die dümmsten Schlepper ins Netz – somit habe die Maßnahme den Großteil ihrer Sinnhaftigkeit verloren. „Die Kontrollen verursachen großen volkswirtschaftlichen Schaden bei minimalem sicherheitspolitischen Nutzen und sollten möglichst rasch beendet werden“, fordert der Wirtschaftskammerpräsident abschließend.