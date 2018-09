Heute endet im ÖVP-Wirtschaftsbund die Frist für die Vorschläge zur Wahl des neuen Wirtschaftskammerpräsidenten. Die Funktionäre werden am 8. Oktober den Nachfolger von Jürgen Bodenseer küren. Die Wahl selbst findet dann im November im Wirtschaftsparlament statt. Alles andere als ein Solo des Thaurer Bürgermeisters und bisherigen Kammerobmanns von Innsbruck-Land, Christoph Walser, wäre eine Überraschung. Schließlich hat sich der Vorstand bereits für Walser ausgesprochen. Der 43-Jährige dürfte mittelfristig wohl auch Obmann des Wirtschaftsbundes werden.

***

Der ehemalige Innsbrucker Vizebürgermeister Christoph Kaufmann tanzt künftig auf vielen Hochzeiten. Nicht nur dass er wie sein Vorvorgänger bei der Olympiaworld andockt, fungiert er derzeit auch als Vizepräsident der ÖVP-nahen Sportunion. Und just die Sport- union will Kaufmann jetzt in den Landessportrat entsenden. Im höchstes Beratungsgremium der Landesregierung in Sportangelegenheiten war er schon als Sportreferent und Vizebürgermeister der Stadt Innsbruck vertreten. Darüber hinaus ist Kaufmann ja noch „Für Innsbruck"-Gemeinderat. Alles ein bisschen viel und ziemlich vernetzt. Außerdem stellt sich wohl einmal mehr die Frage nach Transparenz. Zum einen setzt Kaufmann in der Olympiaworld operativ möglicherweise Beschlüsse um, die er im Gemeinderat als Politiker mitentscheidet. Und die Verquickung Sportdachverband (Union), Olympiaworld (Sondersportstätten) und Landessportrat (u. a. Fördermittel) könnte ebenfalls zu Befangenheiten führen. (pn)