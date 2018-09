Von Peter Nindler

Rosenheim – Wahlkampf is’. Aber nicht nur. Schon seit Monaten wird der Bürgerprotest gegen die Ausbaupläne der Bahn im bayerischen Inntal immer lauter und breiter. Gleichzeitig formiert sich der politische Widerstand. Die stellvertretende CSU-Generalsekretärin und Verkehrssprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Daniela Ludwig fordert in einem Schreiben an Verkehrsminister Andreas Scheuer ein Alternativkonzept zum Ausbau, die bayerische SPD sieht sich dadurch in ihrer ablehnenden Haltung ebenfalls bestätigt, wie die beiden SPD-Politikerinnen Maria Noichl und Alexandra Burgmaier. Ihnen fehlt wie dem grünen Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel ein Gesamtverkehrskonzept. Und wie wird die Ablehnung aus Bayern in Tirol aufgenommen?

LH Günther Platter (VP) will einmal die heutige Pressekonferenz von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder und Andreas Scheuer zum Ausbau der Schieneninfrastruktur in Bayern abwarten. Insgesamt verweist Platter aber auf die Vereinbarungen und internationalen Verträge zum Bau des 55 Kilometer langen Brennerbasistunnels mit den Zulaufstrecken. Dazu habe sich auch Bayern bekannt, lässt Platter mitteilen.

Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) argumentiert ähnlich: „Es gibt seit Jahren, nicht nur von Seiten der bayerischen Landespolitik, sondern auch von der Bundespolitik, die klare Zusage zur Beteiligung an diesem grenzübergreifenden Großprojekt.“ Sie führt Ludwigs Aussagen vor allem auf die bayerische Landtagswahl am 14. Oktober zurück. Aber: „Der Brennerbasistunnel mit all seinen Zulaufstrecken ist ein gesamteuropäisches Verkehrsverlagerungsprojekt, für das es unzählige geltende Verträge gibt und in das schon sehr viel Geld und Arbeit gesteckt wurde.“

Die FPÖ fordert Platter auf, ein „Worst-Case-Szenario“ vorzulegen, sollte die Zulaufstrecke nicht gebaut werden. „Wenn die Bayern weiter blockieren, dann wird der Brennerbasistunnel nie in Vollleistung in Betrieb gehen“, sagt Verkehrssprecherin LA Evelyn Achhorner. „Wir verlangen ein Konzept der Verladestellen und wie die Verlagerung von Straße auf Schiene in Zukunft funktionieren soll.“

Hirngespinste wie den Stopp des Vollausbaus der Schiene könne man sich nicht leisten, kritisiert LA Andreas Leitgeb (NEOS). „So manche deutsche Politiker entfernen sich von einem gemeinsamen Europa.“

Für ÖVP-Verkehrssprecher Alois Margreiter steigt die Verkehrsbelastung in Tirol, aber auch in Bayern. „Und das Jahr für Jahr. Da kann man sich als Politikerin nicht einfach hinstellen und so tun, als ob es diese Entwicklungen einfach nicht geben würde.“ Ohne Zulaufstrecken drohe der Brennerbasistunnel zur Kathedrale in der Wüste zu verkommen, befürchtet der grüne Verkehrssprecher Michael Mingler. „Davor haben wir Grünen immer gewarnt. Jetzt müssen wir alles unternehmen, damit dieser Fall nicht eintritt.“

Bayerns Verkehrsministerin Ilse Aigner gab am Montag dennoch das Ziel vor, den Schienengüterverkehr über die Alpen um jährlich zehn Prozent zu steigern. Eingriffe in den freien Güterverkehr lehnt sie aber kategorisch ab.