Innsbruck – Dass der ehemalige Vizebürgermeister der Stadt Innsbruck und nunmehrige Gemeinderat Christoph Kaufmann (Für Innsbruck) ohne Ausschreibung bei der Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH (OSVI/Olympiaworld) andockt, sorgte schon vor Wochen für heftige Debatten. Dort soll Kaufmann für alle Sondersportstätten verantwortlich sein. Nur: Vom ÖVP-nahen Sportdachverband „Sportunion“ wird er jetzt auch für das wichtigste Beratungsgremium in Sportangelegenheiten des Landes vorgeschlagen: den Landessportrat. Das wird kritisch gesehen, beschließen muss die Besetzung aber erst die Landesregierung.

Kaufmann, der, wie er extra betont, „ehrenamtlich“ Vizepräsident der Sportunion ist, wundert sich über die Debatte. „Ich wüsste nicht, wo es eine Unvereinbarkeit mit meiner künftigen Tätigkeit in der OSVI oder im Gemeinderat gibt.“ Und sollte es diese geben, würde er sich natürlich der Stimme enthalten. Wie aus den Richtlinien des Landessport­rats hervorgeht, legt dieser auch die Kriterien zur Festlegung der Fördermittel für den Sportstättenbau fest.

Kritisch sieht hingegen Tirols Sportreferent und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (VP) die Doppelfunktion. „Er ist ab Mitte Oktober Angestellter der OSVI. Ich glaube nicht, dass er auch Mitglied des Landessportrats sein soll.“ Geisler spricht sich dagegen aus, „aber die Nominierung ist Angelegenheit der Sportunion. Da mische ich mich nicht ein“.

Anders der grüne Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi. Er hat zuvor bereits mit Geisler die Weichen für Kaufmann in der Olympiaworld gestellt. „So wie ich Christoph Kaufmann kenne, wird er sich immer dann der Stimme enthalten, wenn eine politische Entscheidung seine ehrenamtliche Arbeit in der Sportunion tangieren könnte.“ Im Gegensatz zu Willi können die Landes-Grünen hingegen nachvollziehen, „dass die Unabhängigkeit bei Christoph Kaufmann durch seine Tätigkeit als Gemeinderat und Mitarbeiter der Olympiaworld infrage gestellt wird und zu Irritationen führt“, wie LA Michael Mingler erklärt.

„Ausgeschrieben wird nur, wenn es den Grünen passt“, kommentiert SPÖ-Vizechef Georg Dornauer generell die „Postenschacherei“ in der Olympiaworld von „ÖVP und Grünen“. Dass Kaufmann jetzt noch in den Sportrat entsendet werden soll, ist für Dornauer in Kombination mit dessen Tätigkeit in Union und Olympiaworld, aber auch als Gemeinderat, eine „fragwürdige“ Verquickung. „Vor lauter Befangenheiten wird Kaufmann in kaum einem Gremium zur Stimme kommen.“

Für FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger entpuppt sich Kaufmann als schwarzgrüner „Tiroler Mahrer“. „So viele Ämter und Funktionen beweisen, dass der grüne Bürgermeister Georg Willi in der politischen Realität des Postenschachers angekommen ist.“ Die Funktion im Landessportrat ist für die FPÖ mit einer leitenden Olympiaworld-Position nicht kompatibel. Die Liste Fritz will laut LA Markus Sint eine Anfrage im Landtag zur Postenbesetzung in der Olympiaworld einbringen.

Rund um Kaufmann bricht jetzt eine Diskussion über die Besetzung des Landessportrats auf. Vierzehn der 15 Mitglieder sind Männer. „Dass Sportförderung in Tirol offenbar reine Männersache ist, ist nicht länger tragbar“, kritisiert Michael Mingler. Zudem seien die Individualsportarten zu wenig berücksichtigt. Allerdings: Die Grünen in der Landesregierung könnten ja auch auf eine Änderung der Zusammensetzung drängen. (pn)