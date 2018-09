Von Wolfgang Otter

Kufstein – Die Stimmung rund um das heute in Kufstein geplante Regionalforum der Deutschen Bahn (DB) und der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) zum Weiterbau des Brenner-Nordzulaufs auf der Schiene könnte besser sein. In Bayern wird der Widerstand gegen ein zusätzliches drittes und viertes Gleis von Kufstein nach Rosenheim immer größer. So hat sich bei einem Diskussionsabend in Neubeuern gezeigt, dass jenseits der Grenze die Uhren anders ticken. Dort sieht man eine zusätzliche Trasse als unnötig an und glaubt mit einem Ausbau der Bestandsstrecke das Auslangen zu finden.

Das Thema schlittert auch immer mehr in den bayerischen Wahlkampf (das Nachbarland Bayern wählt am 14. Oktober einen neuen Landtag). Die Rosenheimer CSU-Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig schrieb einen offenen Brief an den deutschen Verkehrsminister, in dem sie den Neubau in Frage stellt.

Nun haben sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU) hinter den Bahnausbau gestellt, aber die Frage, ob Tunnel oder Ertüchtigung der Bestandsstrecke, dabei offengelassen. In einer Presseaussendung heißt es: „Der Ausbau des Brenner-Nordzulaufs hat die höchste Dringlichkeitsstufe. Die Staatsregierung setzt darauf, diese wichtige Infrastruktur im Einklang mit den Betroffenen zu errichten. Die Staatsregierung wird darauf achten, dass der Lärmschutz in Bayern nicht niedriger sein wird als in Tirol.“ Neuerlich erteilen die beiden übrigens der Lkw-Blockabfertigung durch Tirol eine Absage. Es brauche „intelligentere Lösungen“, wie sie betonen.

Heute wollen in Kufstein DB und ÖBB in einem Arbeitskreis über die verschiedenen Trassen und die weitere Vorgangsweise mit Betroffenen reden. Dabei hatten die Planer bekanntlich eine Überraschung für Kufstein. Mit der Präsentation der Trassenvorschläge tauchte auch eine offene Trasse in Kufstein-Morsbach auf. Der Widerstand ist entsprechend groß. Eine Bürgerinitiative ficht gemeinsam mit dem Ortsausschuss Morsbach Seite an Seite mit der Stadtgemeinde nun dafür, eine unterirdische Trasse zu erhalten.

Wobei für Bürgermeister Martin Krumschnabel heute noch viel mehr zur Diskussion steht. Er hält ein Gutachten, eingeholt vom Bürgerforum Inntal, in dem zahlreiche bayerische Initiativen zusammengeschlossen sind, in Händen, laut dem es „viele offene Fragen gibt“. Über diese will Krumschnabel reden. So könnte laut diesem Papier alleine die Bestandsstrecke ausreichen, um eine Verlagerung der Güter zu 70 Prozent auf die Schiene zu erreichen. „Also, damit würde eine Umkehr des jetzigen Verhältnisses erreicht“, zitiert Krumschnabel die Studie. Daher müsse man darüber sprechen, ob eine zusätzliche Trasse überhaupt so rasch notwendig sei. Aber wenn es eine geben soll, sei die Stoßrichtung klar: „Sie darf in Kufstein nur unter der Erde verlaufen.“ Diese Forderung samt dazupassender Variante – die Trasse soll an geplanter Stelle nicht oberirdisch, sondern unterirdisch verlaufen – will er heute „formell einbringen“.

Erstmals ist bei diesen Gesprächen die Bürgerinitiative „Keine Trasse ohne Tunnel“ aus Kufstein-Morsbach mit dabei. Auch für Sprecherin Tanja Vorteller ist der Widerstand in Bayern ein Thema und was passiere, wenn hier nicht weitergeplant werde. Wesentlich sei für die Bürgerinitiative, dass die Gleise unterirdisch verlaufen. „Das wäre eine Katastrophe, wenn hier Züge mit bis zu 230 Stundenkilometern durch das Stadtgebiet rasen“, sagt sie. Vorteller erinnert daran, dass Kufstein auch eine Tourismusstadt sei. „Aber seitens des Tourismusverbandes habe ich da noch nie einen Widerspruch gehört. Ich glaube, auch der müsste sich noch stärker dagegen engagieren“, so die BI-Sprecherin. Ein weiteres Ziel sei, zusätzliche Unterschriften gegen das Projekt zu sammeln. Derzeit halte man bei 2500. „Wir wollen aber gegenüber Wien noch stärker auftreten“, so Vorteller.

Mit dabei ist auch der Morsbacher Ortsvorsteher Josef Wagner. Er baut darauf, dass nach dem Wahlkampf auch Bayern wieder ganz normal weiterplant.