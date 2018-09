Von Harald Angerer

Westendorf – Ein alter Bauernhof mitten in Westendorf sorgt seit zwei Jahren für Diskussionen im Ort. Darüber, wie erhaltenswert der alte Obermanharthof ist, scheiden sich die Geister. Auslöser war das Abrissansuchen für den Hof im Jahr 2017. Da der Hof auf der Liste möglicher schützenswerter Gebäude stand, wurde das Denkmalamt informiert. Dieses stellte den Hof unter Schutz, sehr zum Ärger der Besitzer, die dagegen berufen haben.

In einer Verhandlung haben sie nun zum Teil Recht bekommen. „Der zum Hof gehörige Anger und das Innenleben des Hofes wurden aus dem Denkmalschutz herausgenommen. „Die Richterin hat keinen Grund gesehen, diese Teile zu schützen“, sagt Jakob Hirzinger, der seinen Vater und Hofbesitzer nach außen vertritt. Hirzinger ärgert es auch, dass Bürgermeisterin Annemarie Plieseis die Gemeinde in der Verhandlung vertreten hat, denn sie ist klar für die Unterschutzstellung gewesen, die Mehrheit im Gemeinderat aber dagegen.

Thema war der Obermanharthof dann auch in der jüngsten Westendorfer Gemeinderatssitzung. „In den vergangenen eineinhalb Jahren ist der Hof eine Bruchbude geworden. Es ist wichtig, hier eine Lösung anzustreben“, sagt Gemeinderat Josef Lenk (Wirtschaft) und legt nach: „Sonst können wir wohl zusehen, wie der Hof langsam zusammenfällt.“ Bürgermeisterin Plieseis gab sich zurückhaltend, sagte aber zu, dass es weitere Gespräche geben werde.

Was mit dem Hof geschehen wird, kann Hirzinger nicht sagen. „Wir müssen sehen, was in den nächsten Jahren passiert. Eine Sanierung des Hofes kommt aber nicht in Frage, das haben wir immer gesagt. Die Kosten dafür wären einfach zu hoch“, so Hirzinger. Für ihn ist die Bürgermeisterin in dieser Sache auch unglaubwürdig. Sie vertritt als Nachbarin aus seiner Sicht Eigeninteressen, auch kritisiert er eine Ungleichbehandlung. Ein anderer Hof, der auf der Liste gestanden sei, durfte schon abgerissen werden.