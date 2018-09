Von Michael Domanig

Zirl – Das Problem der Lärmbelastung an der Zirler Nordumfahrung (B177/Zirler Berg) bleibt eines der drängendsten Themen in der Marktgemeinde. Jüngster Aufreger ist die für ein Jahr verordnete „Versuchsstrecke“ im Bereich Zirler Berg. Seit Mitte Juli bestehen dort orangefarbene Straßenmarkierungen – sie reduzieren die Fahrbahnbreite und sollen auf diese Weise geschwindigkeits- und damit auch lärmdämpfend wirken. Das Überholen von Lkw oder Bussen auf einer eigenen Spur ist nicht mehr möglich.

Fritz Gurgiser, Obmann des Transitforums Austria-Tirol, und die Zirler Vizebürgermeisterin Iris Zangerl-Walser (Zukunft Zirl/VP), zugleich Sprecherin der Interessengemeinschaft (IG) Zirl, üben scharfe Kritik an der Maßnahme: In einer Aussendung sprechen sie wörtlich von einer „Lärmverarschungs-Versuchsstrecke“ und einer „Riesenprovokation“. Wie Lärm reduziert werden könne, sei seit mehr als 30 Jahren bekannt, dazu brauche es in Tirol keine „Versuchsstrecken“, heißt es weiter. Der Versuch bedeute daher nichts anderes, als „die Betroffenen im Lärmterror zu belassen, ihnen täglich Lebens- und Gesundheitsqualität zu rauben“. Das Problem werde einfach um ein Jahr hinausgeschoben.

Gurgiser und Zangerl-Walser fordern von Seiten des Landes stattdessen eine „unverzügliche Sanierung des Asphalts“, der am Zirler Berg als Lärmverstärker fungiere, und eine Reduktion des Tempolimits. Außerdem seien die bestehenden Lkw-Ausnahmebewilligungen auf der „Transitausweichstrecke“ B177 auf den „echten Ziel- und Quellverkehr“ einzugrenzen und somit „jedem Missbrauch der Boden zu entziehen“.

Für Werner Huber vom Baubezirksamt Innsbruck – zuständig für die Umsetzung der Teststrecke – ist diese sehr wohl sinnvoll, „weil sie uns Aufschlüsse darüber bringt, ob eine Einengung der Fahrstreifen eine Lärmreduktion bringt und man die Fahrbahn dauerhaft verschmälern sollte“. Vor dem Beginn der Testphase gab es eine „Nullmessung“, während des Versuchsjahres fänden nun laufend Messungen statt. „Ansonsten hat man nur Vermutungen“, so Huber.

Eines sei jedenfalls klar: „Wenn man auf einer breiten Fahrbahn eine Temporeduktion verordnet, dann werden die Verkehrsteilnehmer diese nicht einhalten.“ Zugleich brächten die Straßenmarkierungen am Zirler Berg auch einen „zusätzlichen Sicherheitsgewinn“: „Auf der breiten Straße waren bisher nur unzureichende Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen bei den Auf- und Abfahrten vorhanden. Diese wurden nun großzügig ausgebaut.“

Aus Sicht von BM Thomas Öfner (Für Zirl) ist eine „Einengung für sich alleine betrachtet viel zu wenig“. Er verweist auf eine Podiumsdiskussion zum Thema Verkehrslärm, die am Dienstag, den 2. Oktober, um 19 Uhr im Zirler Veranstaltungszentrum B4 stattfinden wird. Neben Ärzten und Lärmexperten wird dort auch LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) zu Gast sein. Er wolle der Politik „nicht im Vorfeld etwas ausrichten“, betont Öfner. Nur so viel: In einem Schreiben an Felipe und LHStv. Josef Geisler (VP), das auch von Mobilitätsausschuss­obmann Georg Kapferer (Für Zirl) unterschrieben wurde, habe man klargemacht, „dass wir uns bei dieser Diskussion Antworten erwarten“. Etwa auf die Fragen, warum am Zirler Berg keine Reduktion auf Tempo 80 oder eine Erneuerung des Asphalts möglich sein solle. Generell fragt sich Öfner, „ob man nur noch etwas erreichen kann, wenn man möglichst laut schreit. Zählen Sachargumente nichts mehr?“ Diese habe man etwa in einem beim Verkehrsbüro Planoptimo in Auftrag gegebenen Gutachten genau dargelegt und darin auch mögliche Handlungsfelder aufgezeigt.

Im Büro von LHStv. Felipe weist man den Vorwurf von Gurgiser und Zangerl-Walser, dass nichts passiere, klar zurück. In allen zuständigen Abteilungen werde an langfristigen Lösungen gearbeitet. Diese sollen eben bei der öffentlichen Versammlung am 2. Oktober präsentiert und diskutiert werden, heißt es auf TT-Anfrage. Kein Verständnis habe man für die „Tonalität“ der Aussendung.