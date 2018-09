Altbundespräsident Heinz Fischer kommt in Tirol zu höchsten Ehren. Fischer hatte stets eine ausgezeichnete Verbindung zu Tirol, zuletzt hielt er auch Vorlesungen an der Universität Innsbruck. Am 9. Oktober wird das beliebte Ex-Staatsoberhaupt 80 Jahre alt. Tirol wird Fischer jetzt den Tiroler Adler-Orden verleihen, die höchste Auszeichnung für Nicht-Tiroler, die eine hervorragende freundschaftliche Beziehung zu Tirol in politischer, wirtschaftlicher oder kultureller Beziehung haben.

Die Verleihung wird wahrscheinlich am 25. Oktober erfolgen. Eine Personalentscheidung hat die Tiroler ÖVP getroffen. Die Vizepräsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer, Barbara Thaler, wurde gestern vom ÖVP-Landtagsklub als Ersatzbundesrätin für Neo-BR Elisabeth Mattersberger nominiert. Wie erwartet, ist der Thaurer Bürgermeister Christoph Walser einziger Kandidat im ÖVP-Wirtschaftsbund für die Nachfolge von Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer. Die Wahl von Walser im Wirtschaftbund findet am 8. Oktober statt. Bereits am Freitag wird ÖVP-Landesrätin Beate Palfrader am AAB-Landestag erneut zur Obfrau des Arbeiter- und Angestelltenbundes in Tirol gewählt. Palfrader hat den AAB in den vergangenen vier Jahren geführt und wurde in der neuen schwarz-grünen Landesregierung neben ihren bisherigen Ressorts Kultur und Bildung noch mit den Arbeitnehmer- und Wohnbau aufgewertet. (pn)