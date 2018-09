Würden Sie die Wahlen in Südtirol am 21. Oktober als Richtungswahlen bezeichnen?

Günther Pallaver: Das vielleicht nicht. Es gibt in Südtirol zwei Wahlarenen. Die deutsch- und die italienischsprachige. In der deutschsprachigen Wahlarena wird das Parteiensystem trotz Verlusten der Südtiroler Volkspartei, SVP, relativ stabil bleiben. Anders sieht es bei den Italienern aus. Dort sind seit 1992 die Linksdemokraten eine zentrale Säule und die Ansprechpartner der SVP in der Regierung gewesen. Beide Parteien setzen sich für die Autonomie Südtirols ein. Jetzt zeichnet sich ein Vormarsch der Rechtsparteien, insbesondere der Lega Nord, ab und die ist alles andere als autonomiefreundlich.

Das bringt für die SVP das Problem, mit wem sie nach der Wahl koalieren will. Was halten Sie für wahrscheinlich?

Pallaver: Es gibt nur Mutmaßungen. Die einen halten es für fix, dass die Lega Nord einzieht, die anderen nicht. Das hängt davon ab, wie stark die SVP bei den Wahlen abschneidet. Wenn sie 17 Mandate einfährt, mit 18 hätte sie die Absolute, sieht die Sache anders aus, als wenn sie 16 oder gar nur 15 Mandate holt.

Das hängt auch stark von der Wahlbeteiligung ab.

Pallaver: Ja. Sie lag zuletzt bei den Italienern bei 60 Prozent und bei den Deutschsprachigen bei 80 Prozent. Dadurch hat sich ein Mandat verschoben. Die SVP hat eine schwierige Rolle. Sie blickt auf der einen Seite nach Rom und auf der anderen nach Brüssel. In Rom ist die SVP in Opposition, aber bei den EU-Wahlen nächstes Jahr braucht sie eine gesamtstaatliche Partei, mit der sie antreten kann. Das Problem ist, dass die Lega eine anti-europäische Partei ist.

Wie gefestigt sehen Sie Landeshauptmann Arno Kompatscher?

Pallaver: Mit 60.000, 70.000 oder 80.000 Vorzugsstimmen könnte er seine Position in der Partei stabilisieren, dort hat er ja nicht nur Freunde.

Die SVP ist eine Sammelpartei, die man so aus Österreich nicht kennt, wo die klassischen Volksparteien, ÖVP und SPÖ waren. Wie sehr prägt das ein Land, wenn eine Sammelpartei regiert, die so unterschiedliche Ideologien vertreten will oder muss?

Pallaver: Die SVP nimmt seit 1945 für sich in Anspruch, dass sie alle sozialen Schichten der deutsch- und ladinischsprachigen Bevölkerungsgruppen vertritt. In den 70er-Jahren hieß es, die SVP sei die Partei des Volkes. Heute hat die SVP noch eine knappe absolute Mehrheit bei der deutschsprachigen Bevölkerungsgruppe, früher hatte sie 80 bis 85 Prozent. In der Analyse würde ich mich hüten, die SVP noch als eine klassische Sammelpartei zu bezeichnen.

Was sehen Sie als Hauptgrund für diesen Umbruch?

Pallaver: Früher war die Autonomie in Gefahr. Sie war der ethnische Kitt, der die Volkspartei zusammengehalten hat. Das ist weniger geworden. Die Autonomie ist nicht mehr in Gefahr, dem Land geht es wirtschaftlich sehr gut, Arbeitslosigkeit gibt es so gut wie keine. Seit der Streitbeilegung in den 90er-Jahren hat es daher eine stärkere Differenzierung in der Parteienlandschaft Südtirols gegeben, von denen sich die deutsch- und ladinischsprachige Bevölkerung auch vertreten fühlt.

Würden Sie sagen, dass das Konservative im Sinne von Bewahren in Südtirol stärker ausgeprägt ist als im Norden?

Pallaver: Ich würde nicht sagen, dass die Südtiroler konservativer sind als die Nordtiroler. Konservativismus rührt nicht unbedingt von der Verteidigung der Autonomie her. Nehmen wir andere Parameter: 25 Prozent der Südtiroler gehen überhaupt nicht mehr zur Kirche, denken wir an die Ehescheidungsraten und an die Zahl von unehelichen Kindern. Anfang der 1960er-Jahre waren das sechs Prozent, heute sind es knapp unter 50 Prozent. Es gibt eine breite konservative Schicht, die aber auch durchaus offen ist.

Ein großer Unterschied zwischen den Landesteilen ist die Bildungslandschaft. Südtirol hatte lange keine eigene Universität und heute eine mit fünf Fakultäten. Hat sich das nachteilig auf das Land ausgewirkt?

Pallaver: Ich war Vorsitzender der Südtiroler Hochschülerschaft in den 70er-Jahren, wo wir eine zweisprachige Universität in Bozen gefordert haben. Das wurde mit dem Argument abgelehnt, dass durch eine Uni in Bozen Italiener ins Land kämen. Das war die These von Alt-Landeshauptmann Silvius Magnago. Sein Nachfolger Luis Durnwalder hat das Eis gebrochen und eine dreisprachige Universität etabliert, die nun seit mehr als 20 Jahren besteht.

Die Ära Durnwalder hat einen Emanzipationsprozess von Südtirol gegenüber dem Norden eingeläutet.

Pallaver: Absolut. Er hat viele Maßnahmen gesetzt, die im Norden nicht so gerne gesehen wurden wie etwa die Gründung der Universität oder den Ausbau des Flughafens. Inzwischen hat sich die Welt geändert und man setzt sehr stark auf die Euregio. Man kann sich sogar vorstellen, dass manche Fakultäten geografisch in Bozen, in Trient oder in Innsbruck angesiedelt sind. Da ist viel in Bewegung.

Die Angst vor den Italienern hat auch die Südtiroler Raumordnung geprägt, die deshalb so restriktiv war, weil man verhindern wollte, dass sich Italiener ansiedeln können. Das hat Südtirol die Zersiedelung und an jedem Ortsrand ein Einkaufszentrum erspart. Wie sieht das heute aus?

Pallaver: Da gab es Landesrat Alfons Benedikter, der sehr lange unter Magnago Raumordnungslandesrat war und genau aus den von Ihnen beschriebenen Gründen sehr restriktiv in der Raumordnung war. Unter Durnwalder wurde das sehr gelockert, weil die heimische Wirtschaft eine Liberalisierung wollte. Heute ist die Raumordnung vielen zu offen und zu wenig reglementiert.

Was seit Langem und zuletzt wieder intensiver diskutiert wurde, ist der Doppelpass für Südtiroler. Der brennt der Politik unter den Nägeln, aber wie sehr der Bevölkerung?

Pallaver: 1973 fanden die ersten Landtagswahlen nach dem zweiten Autonomiestatut statt. Da hat es nur eine Antiautonomiepartei gegeben mit vier Prozent. 2013 haben 27 Prozent antiautonomistische Parteien, die für die Loslösung von Rom waren, gewählt. Jetzt gibt es für die Volkspartei das Problem, dass sie der Forderung nach Selbstbestimmung etwas entgegenhalten muss. Sie kann ja nicht in Rom für die Autonomie verhandeln und gleichzeitig für die Sezession sein. Es braucht ein Gegengewicht zur Forderung der Konkurrenz nach Selbstbestimmung und das ist die Europaregion und der Doppelpass.

Aber wer will denn unter den Südtirolern unbedingt auch Österreicher sein?

Pallaver: Es gibt inoffizielle Umfragen. Aus zweiter Hand kann ich zitieren, dass das Interesse am Doppelpass abnimmt. Das wurde vor einem Monat erhoben. Das Thema wird vor der Wahl sehr stark politisch vorangetrieben.

Das Gespräch führte Anita Heubacher