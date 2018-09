Mils b. Imst – „Wie in vielen anderen Gemeinden ist der Bedarf an Wohnraum auch bei uns enorm, wir verzeichnen einen starken Zuzug“, eröffnete BM Markus Moser die Gemeindeversammlung, die nur einem einzigen Thema gewidmet war: der Errichtung des ersten sozialen Wohnbaus in Mils durch den gemeinnützigen Bauträger „Wohnungseigentum“ (WE).

Die Vorarbeit war allerdings aufwändig, lag doch die betreffende Fläche im Naturschutzgebiet (geschützter Landschaftsteil). Moser in der Retrospektive: „Wir sprachen uns zuerst mit dem Landesumweltanwalt ab, bevor wir das Projekt beantragten. Die Umweltabteilung und der Forst waren naturgemäß dagegen, letztendlich konnten wir aber öffentliches Interesse geltend machen. So kann die bestehende Siedlung in der Au ostseitig wachsen, die Zufahrten bestehen ja bereits.“

Tatsächlich entsteht eine neue Reihe mit einer Wohnanlage und acht neuen Bauplätzen. „Das Projekt ist in der Planungsphase“, erläuterte Christian Nigg von der WE im Milser Gemeindesaal dem Auditorium. Geplant ist die Errichtung eines dreistöckigen Wohngebäudes mit 14 Zwei- bzw. Dreizimmerwohnungen im Mietkauf, nächstes Jahr soll begonnen werden. „Wir sind eine gemeinnützige Gesellschaft, deshalb ist die Miete um rund ein Drittel günstiger als auf dem freien Markt“, führt Nigg fort. Die monatliche Miete einer Dreizimmerwohnung würde sich in einer Höhe von rund 665 Euro bewegen, nach zehn Jahren könne die Kaufoption gezogen werden.

Für BM Moser ein begrüßenswertes Projekt: „Die Widmung für den Wohnkomplex ist erledigt, die für die Bauplätze folgt dann, wenn alle verkauft sind.“ Moser ist optimistisch, denn schon gestern haben sich bereits drei Interessenten gemeldet. (huda)