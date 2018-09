In Innsbruck wird bereits seit Tagen von einer Politmauschelei der Sonderklasse gesprochen. Der ehemalige Vizebürgermeister und nunmehrige Gemeinderat Christoph Kaufmann (Für Innsbruck) wird bekanntlich ab 15. Oktober Hauptabteilungsleiter für alle Sondersportstätten der OSVI (Olympiaworld). Stadt und Land sind jeweils Hälfte-Eigentümer der Olympiaworld. Zuletzt arbeitete Kaufmann wieder im zu den Tirol Kliniken gehörenden Ausbildungszentrum West (AZW), als Vizebürgermeister war er dort karenziert. Interne Ausschreibung hat es für seinen neuen Job in der Olympiaworld allerdings keine gegeben, vielmehr legten Sportreferent LHStv. Josef Geisler (ÖVP) und der grüne Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi Kaufmann die berühmte politische Rutsche.

Jetzt werden aber weitere pikante Details rund um den Kaufmann-Deal bekannt. Wie der Geschäftsführer des AZW, Walter Draxl, bestätigt, hat der Innsbrucker Stadtpolitiker nämlich bis 20. April 2019 ein Rückkehrrecht ins AZW. „Kaufmann bat um die einvernehmliche Kündigung seines Dienstvertrags mit der zeitlich beschränkten Rückkehrregelung für verdiente Mitarbeiter.“ Nach Rücksprache mit dem Vorstand sei die einvernehmliche Lösung samt Auffangnetz bis April genehmigt worden, fügt Draxl hinzu. Sollte es also dem „verdienten AZW-Mitarbeiter“ Kaufmann in der Olympiaworld nicht gefallen, kann er bis zum Frühjahr wieder sanft in den Schoß der Tirol Kliniken zurückfallen.

Das von Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl (VP) geforderte Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Österreich wegen des 12-Stunden-Tags sorgt für Kritik von den Freiheitlichen. Diese Forderung schädige das Ansehen Österreichs, betont FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger. Zangerl sollte sich mal die Arbeitszeitgesetze in den anderen EU-Staaten anschauen, dann würde er wissen, welch hohen Standard Österreich habe.

Zustimmung gibt es von der Tiroler Wirtschaftskammer für das von der schwarz-grünen Landesregierung ausgearbeitete Seilbahnprogramm. Die Seilbahngrundsätze werden damit um fünf Jahre verlängert. „Es liegen nachvollziehbare Kriterien für Zusammenschlüsse vor“, verweist Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer auch auf das Kriterium der regionalwirtschaftlichen Bedeutung. (pn)