Von Peter Nindler

Kitzbühel – Seit wenigen Tagen liegt der Prüfbericht des Landesrechnungshofs (LRH) zur Gemeindeverwaltung in Kitzbühel sowie zu ihren Betrieben bzw. ausgelagerten Gesellschaften vor. Insgesamt stellen die Wirtschaftsprüfer des Landes der Gemeindeführung ein gutes Zeugnis aus, dennoch werden im Bericht einmal mehr Schwachstellen aufgezeigt. Da geht es einerseits um Transparenz und einmal mehr um Zahlungsverpflichtungen für die Gemeindegesellschaften. Der Rechnungshof analysierte die Jahre 2014 bis 2017.

Im Vorjahr betrug das Kitzbüheler Budget rund 34,7 Millionen Euro, die Gemeinde erwirtschaftete einen Überschuss von 746.000 Eur­o. Die Gamsstadt hat sechs Millionen Euro Schulden, die Haftungen betragen rund 58 Millionen Euro. Dabei fallen vor allem die Verpflichtungen für die Sparkasse der Stadt Kitzbühel mit 54,8 Mio. Euro ins Gewicht, die seit der Gründung 1899 bestehen. Sie werden jedoch kontinuierlich abgebaut.

Kitzbühel hat allerdings auch langjährige Zahlungsverpflichtungen von 19 Millionen Euro. Sie sind auf Darlehensaufnahmen für Investitionen, Schuldentilgungsbeiträge an Gemeindeverbände und Mietzahlungen für das Altenwohn- und Pflegeheim zurückzuführen. Die jährlichen Raten von 1,2 Millionen Euro sind laut LRH „nur teilweise in den errechneten Kennzahlen wie Pro-Kopf-Verschuldung oder Verschuldungsgrad“ enthalten. „Im Sinne einer Gesamtbetrachtung dürfen die Schuldendienstbeiträge an Gemeindeverbände und die Mietzahlungen für das Altenwohn- und Pflegeheim nicht außer Acht gelassen werden“, heißt es.

Kritisch beleuchtet hat der LRH die mittelfristige Finanzplanung. Sie stellt eine wichtige Grundlage zur Erreichung nachhaltig geordneter Haushalte dar. Für den außerordentlichen Haushalt (Investitionen) liegt er nicht vor. Deshalb empfiehlt der LRH der Stadtgemeinde Kitzbühel, die mittelfristigen Finanzpläne vollständig und realistisch zu erstellen. „Sie sollten auch die geplanten Investitionen und deren Finanzierung berücksichtigen.“

Eine große Belastung ist jedenfalls die Sportpark Kitzbühel GmbH mit Eissport-, Curling- und Kletterhalle sowie Kegelbahn und Restaurant. Der ausgelagerte Sportpark ist ein klassischer Zuschussbetrieb. In den vergangenen drei Geschäftsjahren betrug der Betriebsverlust rund 1,55 Mio. Euro, das Jahresdefizit wurde durch die Auflösung von Kapitalrücklagen kompensiert.

Doch das Betriebsergebnis würde noch deutlich schlechter ausfallen, schließlich werden Personalkosten der Stadt für den Sportpark nicht verrechnet. Im Vorjahr betrugen die Kosten 90.406 Euro. Abzüglich der Mieten und geleisteten Betriebskosten hat die Gemeinde 2017 rund 664.000 Euro für den Sportpark aufgewendet: 2014 816.000 Euro, 2015 873.000 Euro und 2016 965.000 Euro. Das ursprünglich aufgenommene Darlehen für die Sportanlag­e wird 2026 vollständig getilgt sein, die Jahresrate für die Tilgung machte zuletzt 400.000 Euro aus. Abschließendes Resümee des Landesrechnungshofs: „Der Sportpark ist eine Einrichtung, die von der einheimischen Bevölkerung, den örtlichen Vereinen und Touristen genutzt wird, verursacht aber der Stadtgemeinde Kitzbühel hohe finanzielle Lasten.“

Kritik übt der LRH abschließend an der mangelnden Information des Gemeinderats („nur in eingeschränkter Form“) über die Beteiligungen und ihre wirtschaftliche Entwicklung.