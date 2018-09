Von Harald Angerer

Kitzbühel – Das Rote Kreuz hat mit seiner Standortsuche in Kitzbühel einen Stein ins Rollen gebracht. Denn neben der Rotkreuz-Bezirks- und Ortsstelle soll sich ein weiterer Betrieb auf der Fläche an der Kirchberger Straße in Kitzbühel ansiedeln. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP) eine erste Information über das Vorhaben des Roten Kreuzes präsentiert. Dabei zeigte sich auch, dass noch eine weitere Fläche in dem Bereich bebaut werden könnte, die TT berichtete.

Diese 1885-m2-Fläche wurde nun von der Stadt zum Verkauf ausgeschrieben und schon macht der Name eines ersten Interessenten die Runde. Der Maschinenring soll an der Fläche interessiert sein. Auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung wird dies auch vom Bezirksobmann des Maschinenrings, Hermann Huber, bestätigt. Er ist auch ÖVP-Gemeinderat in Kitzbühel. Gerüchte, dass es sich um eine auf den Maschinenring zugeschnittene Ausschreibung handelt, dementiert er. „Natürlich hoffen wir, dass wir bei der Ausschreibung zum Zug kommen. Aber ausgemacht ist nichts“, betont Huber. Er bestreitet aber nicht, dass die Ausschreibung genau den Bedürfnissen des Maschinenrings entsprechen würde.

Auch Bürgermeister Winkler unterstreicht: „Das Ergebnis der Ausschreibung ist völlig offen. Selbst dass wir nicht verkaufen, ist möglich.“ Er betont zudem, dass es für eine Gemeinde wichtig ist, leistungsfähige Betriebe mit vielen Mitarbeitern im Ort zu haben. „Das hat nichts mit dem zu tun, ob der Obmann auf meiner Liste ist oder nicht. Es wäre zu begrüßen, wenn sich der Maschinenring ansiedelt“, sagt Winkler.

Der Maschinenring sucht eine Fläche von etwa 2000 m2 für Büroflächen mit einem kleineren Lager. Als mögliche Bebauung wird von der Stadt ein Büro-/Verwaltungsgebäude mit untergeordneten Lagerflächen vorgegeben. In der Ausschreibung will die Stadt auch wissen, wie viele Arbeitsplätze zu erwarten sind. Dies sind beim Maschinenring derzeit neun Personen, aber die Entwicklung des Unternehmens ist sehr gut und deshalb rechnet Huber mit einer Steigerung in den nächsten Jahren.

Auch kommt nur ein Kauf des Grundstücks in Frage, das Rote Kreuz bekommt die Fläche hingegen im Baurecht. „Es handelt sich hier um Vereinsvermögen, bei einem Baurecht würde nach 60 Jahren nicht nur das Grundstück wieder zurück an die Stadt gehen, sondern auch das darauf befindliche Gebäude“, sagt Huber. Das sei nicht im Interesse des Vereins. Es gäbe auch Flächen in Oberndorf und St. Johann, welche für den neuen Maschinenring-Standort in Frage kämen.

Seit 2009 ist man auf der Suche nach einem Grundstück, denn am jetzigen Standort bei der Weitau in St. Johann sei eine Erweiterung nicht mehr möglich. Man habe deshalb zwischen Kirchdorf und Kitzbühel ein Grundstück gesucht. Von Seiten der Bürgermeister habe es großes Interesse gegeben.

Zu hören ist auch, dass beim Maschinenring intern der Standort Kitzbühel nicht unumstritten ist. „Wir sind ein Verein mit 800 Mitgliedern, da wird es immer Stimmen geben, die dagegen sind. Aber vom Bezirksvorstand gibt es einen einstimmigen Beschluss, sich für das Kitzbüheler Grundstück zu bewerben“, sagt Huber.

Von Seiten der Opposition hat man mit dem Maschinenring-Standort keine Freude. „Wieder einmal erfahren wir das nicht im Vorfeld. Man hätte gleich sagen sollen, dass der Maschinenring dort hinziehen will“, ärgert sich LA Alexander Gamper (FPÖ) und legt nach: „Aber mit der Transparenz hat man es in Kitzbühel nicht so.“ Dem stimmen auch die Grünen zu. „Das mit dem Maschinenring ist mir neu, aber die fehlende Transparenz in Kitzbühel wird nicht zu Unrecht vom Landesrechnungshof kritisiert“, wundert sich GR Georg Hechl (Grüne). Und auch bei der Liste Unabhängige Kitzbüheler (UK) sieht man die Sache kritisch. „Wir werden uns die Ausschreibung auf jeden Fall genau ansehen. Auch ist zu klären, wer den Beschluss zum Verkauf des Grundstücks gefasst hat, im Gemeinderat gab es dazu jedenfalls keinen“, sagt GR Manfred Filzer (UK).

Die Ausschreibung wurde vom Stadtrat beschlossen, erklärt Winkler, und der Verkauf ist dann vom Gemeinderat zu entscheiden. Zu hören war, dass die Abstimmung im Stadtrat nicht einstimmig erfolgt ist, ausgerechnet ein Mitglied der Bürgermeisterliste habe dagegen gestimmt. „Die Stadtratssitzungen sind vertraulich“, gibt sich Winkler verschlossen. Es habe aber Bedenken wegen der Architektur gegeben, diese würde auch er teilen.