Von Anita Heubacher

Innsbruck – Draußen in der Innsbrucker Innenstadt spielte sich gerade die Rad-WM ab, als drinnen beim Impulsforum „ibet“ über die Sinnhaftigkeit von Groß-Events debattiert wurde. Der volkswirtschaftliche Nutzen von Groß-Events à la Olympia oder Weltmeisterschaften werde von den Projektwerbern überbewertet oder überhöht dargestellt, erklärte Richard Adam. Der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschafter ist Tourismusexperte und leitete die Olympia-Bewerbungsgesellschaft München 2018. Damit schaffte es Adam weiter als die Olympia-Befürworter in Innsbruck. Während in Tirol die Bevölkerung keine Bewerbung wollte, reichte München seine für Winterspiele 2018 ein. Der Traum von Olympia scheiterte nicht an der Volksbefragung, sondern am südkoreanischen Pyeongchang.

Die „ibet“ stand gestern im Zeichen der „Notwendigkeiten und Grenzen im Infra­strukturausbau. Zwischen Bauboom und Bürgerprotesten“. Adam referierte, weil immer wieder versucht werde, die Lust auf Groß-Events zu wecken, indem man Investitionen in die Infrastruktur in Aussicht stelle. „Das funktioniert in unterentwickelteren Ländern wie China oder Korea gut, ganz anders ist das in Europa.“ Trotz Bürgerbefragung oder -beteiligung hätten neben Innsbruck, München für 2022, Graubünden zweimal, der Kanton Wallis, Hamburg, Berlin oder Oslo Nein zu Olympia gesagt.

Eindimensional ließe sich die Ablehnung nicht begründen. Manchen Projektwerbern wirft Adam allerdings vor, die Verträge mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) gar nicht genau studiert zu haben. „Das sind Knebelverträge für die Austragungsstädte.“ Grundsätzlich müsse man sich bei Groß-Events fragen, „ob man etwas einkauft und damit jemand anderer Rechte und Pflichten diktiert, oder ob man selbst etwas entwickelt“. Nur dabei sein ist laut Adam doch nicht alles.

97 Großprojekte mit einem Investitionsvolumen von 85 Milliarden Euro in Österreich und Deutschland und die Kommunikationsstrategien dazu haben sich Frank Brettschneider und Ulrich Müller angesehen. Die beiden Kommunikationsexperten stellten bei einer Pressekonferenz fest, „dass bei drei Viertel der Projekte der Nutzen der Kommunikation höher ist als die Kosten dafür“. Allerdings würden Projektwerber sowohl in Deutschland als auch in Österreich statt der empfohlenen ein Prozent der Projektkosten nur 0,1 Prozent davon für Kommunikation ausgeben. „Nur vier Projektwerber haben mindestens ein Prozent investiert“, sagt Brettschneider.

Mehr als eine Million Euro haben 15 Prozent der Projektwerber investiert, einem Drittel war die Kommunikation bis zu 25.000 Euro wert. „Die Bandbreite reicht von null bis 22 Millionen Euro.“ Insgesamt seien bei 72 Projekten Kommunikationsausgaben von 59 Millionen Euro angefallen.

Brettschneider ist aus Baden-Württemberg und „mit Stuttgart 21 vor der Haustür groß geworden“. Das Verkehrs- und Städtebauprojekt wäre fast am Bürgerprotest gescheitert, musste um Jahr­e verschoben werden und ist bis heute nicht gebaut. Eigentlich hätte der Bahnhof 2019 in Betrieb gehen sollen, jetzt wird 2025 anvisiert. Die Proteste gegen große Infrastrukturprojekte hätten sowohl in Deutschland als auch in Österreich zugenommen. Von den 97 untersuchten Projekten befinden sich 62 in Deutschland, 35 in Österreich. Knapp die Hälfte davon sind Verkehrsprojekte, 26 Prozent stammen von der Energiewirtschaft.

Ob nun die Deutschen oder die Österreicher renitenter seien, könne so nicht beantwortet werden, meinte Brettschneider. „Das hängt vom Projekt ab.“ In Deutschland würde vor allem der Ausbau der Windenergie auf Widerstand stoßen, in Österreich seien es Straßenbauprojekte.

Die langen Verfahren würden hier wie dort als „zermürbend“ empfunden, sagt Brettschneider. Die Einbindung von Umweltschützern geht laut Untersuchung den deutschen Projektwerbern leichter von der Hand als den österreichischen.