Lienz – Es gibt im Nordtiroler Oberland die Tirol Regio Card. In Innsbruck hat man dieses erfolgreiche Modell abgekupfert und führt ein Freizeitticket, das Einheimischen wie Gästen für ein Jahr Zutritt zum teilnehmenden Freizeit-, Kultur, Natur- und Sportangebot gewährt. Die beiden Landtagsabgeordneten der Liste Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider und Markus Sint, bringen in der Landtagssitzung nächste Woche einen Antrag ein, der ein Freizeitticket Osttirol auf den Weg bringen soll. Darüber hat Sint in einem Pressegespräch informiert. „Wir planen, dieses Projekt der von Landeshauptmann Platter ins Leben gerufenen Gesellschaft Lebensraum Tirol 4.0 zu überantworten“, sagt Markus Sint. Die Einrichtung sei dafür wie geschaffen, schließlich wird der Unternehmensfokus auf Vernetzung, Koordinierung, Effizienzsteigerung und Synergienutzung der verschiedenen Einrichtungen in Tirol gelegt. Das Freizeitticket Osttirol soll ganzjährig gültig sein, dabei leistbar für Familien, sich an alle Einheimischen und Gäste richten und die betreffenden Einrichtungen und damit die Wirtschaft und den Tourismus im Bezirk unterstützen. „Ruhig klein beginnen“, meint Sint. „Skeptiker sehen bald die Frequenzsteigerungen bei den Teilnehmern, und das Ticket wird zum Selbstläufer.“ Einige hundert Euro soll das Jahresticket in Osttirol kosten, schlägt die Liste Fritz vor. (bcp)