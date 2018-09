Absam, Innsbruck – Nach den jüngsten Messerangriffen in Innsbruck und Absam fordert der Innsbrucker Sicherheitsstadtrat Vize-BM Franz X. Gruber (VP) „rasch ein Maßnahmenpaket gegen die Zunahme von Messerattacken“. Die Gewalttaten mit Messern im öffentlichen Raum würden zunehmen, „europaweit, aber auch im Ballungsraum Innsbruck“. Die Gesellschaft und Politik müsse diese „neue Form der Gewalt“ klar benennen und versuchen, rasch Gegenmaßnahmen zu ergreifen, so Gruber. Die Kriminalstatistik weist für das Vorjahr österreichweit über 1000 Angriffe mit Messern aus, in der Bevölkerung sei Verunsicherung spürbar. „Die Prävention muss rasch hochgefahren werden. Die Bewusstseinsbildung durch Exekutive, Schulbehörden und NGOs, dass Messerstiche meist lebensgefährliche Verletzungen verursachen, muss bundesweit in einer breitangelegten Kampagne erfolgen“, fordert Gruber. Im Hinblick darauf, dass großteils junge Männer Messertäter seien, „muss auch ganz klar signalisiert werden, dass in unserer Gesellschaft das Tragen von Messern nicht notwendig ist und kein Statussymbol sein darf“. (TT)