Von Peter Nindler

Innsbruck – Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer (ÖVP) hat sich schon mehrmals gegen die Abschiebung von Lehrlingen mit einem negativen Asylbescheid ausgesprochen. Arbeit ist für ihn der sinnvollste und nachhaltigste Weg zur Integration. Bereits diese Woche sorgte die Abschiebung eines in Osttirol lebenden zweifachen Familienvaters aus Dagestan für eine Welle der Empörung. Wegen eines weiteren Falls im Bezirk Kitzbühel ist für Bodenseer jetzt das Maß voll.

„Das alles ist sehr deprimierend und ich schäme mich für die menschenverachtende Vorgangsweise unserer Regierung“, nimmt sich Bodenseer kein Blatt vor den Mund. Es geht um einen 25-jährigen Ukrainer, der 2016 in Tirol um internationalen Schutz angesucht hat. Er gab an, dass er in seiner Heimat zum Militärdienst im Kriegsgebiet eingezogen werden sollte. Er habe schon mehrere Ladungen erhalten.

Zuvor hatte er bereits mehrmals in Österreich gearbeitet, in der Ukraine besuchte er eine Fachschule für landwirtschaftliche Berufe. In Tirol stellte er einen Asylantrag, zwischenzeitlich begann er eine Lehre als Installateur, geht in die Berufsschule spielt im Fußballverein, absolvierte erfolgreich Sprachkurse, ist bei der Feuerwehr und seit heuer mit einer Österreicherin verheiratet. Sein Antrag wurde jetzt aber endgültig vom Bundesverwaltungsgericht abgelehnt. Um einer Abschiebung zuvorzukommen, wird er am Dienstag freiwillig ausreisen.

Bodenseer versteht nicht, warum ein so gut integrierter Asylwerber keinen Aufenthaltsstatus erhält. Er selbst hat sich massiv dafür eingesetzt, dem betroffenen Ehepaar gibt er zumindest moralische Unterstützung: „Ihr habt gekämpft und ihr könnt auf euch stolz sein. Solche Menschen wie ihr sind wertvoll.“

Demgegenüber kann das Bundesverwaltungsgericht in seiner aktuellen Entscheidung trotz des Engagements des Ukrainers in Tirol keine besonders fortgeschrittene Integration feststellen. „Das öffentliche Interesse an der Aufenthaltsbeendigung überwiegt eindeutig das Interesse des Beschwerdeführers an einem weiteren Verbleib in Österreich.“

Dass er seit heuer verheiratet ist, fällt für das Verwaltungsgericht nicht ins Gewicht. Ergänzend sei festzuhalten, heißt es in der Entscheidung, dass das Familienleben des Beschwerdeführers mit seiner Ehefrau durch Kontakte auf elektronischem Weg und gegenseitige Besuche fortgesetzt werden könne. „Es ist dem Beschwerdeführer und seiner Ehefrau zuzumuten, ihren Wunsch nach einem gemeinsamen Familienleben im Einklang mit den geltenden niederlassungsrechtlichen Bestimmungen zu verwirklichen.“

Schlussendlich gelangt das Höchstgericht zur Auffassung, dass die schwach ausgeprägten privaten Interessen (!) des Beschwerdeführers an einem weiteren Aufenthalt in Österreich den öffentlichen Interessen an einem geordneten Fremdenwesen gegenüberstehen.