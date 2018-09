Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien – Der Plan der Bergbahnen Rosshütte in Seefeld, „Snowmax“ bei der Kunstschnee-Erzeugung einzusetzen, hatte mitten im Sommer hohe Wellen geschlagen. Nach der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts, künstliche Zusatzstoffe bei der Produktion von Kunstschnee zuzulassen, wäre dem Testversuch mit „Snowmax“ nichts mehr im Wege gestanden. Nachdem LH Günther Platter den Seefeldern aber gedroht hatte, die Infrastrukturförderung auszusetzen, ruderten sie zurück.

Platter kündigte bereits in der Tiroler Tageszeitung an, jeglichem Vorstoß, Zusätze bei der Beschneiung zu verwenden, per Gesetz Einhalt zu gebieten. In der Landtagssitzung (nächsten Mittwoch und Donnerstag) werden nun die beiden Regierungsparteien (ÖVP, Grüne), einen Dringlichkeitsantrag einbringen. Sie fordern eine Novelle des Tiroler Naturschutzgesetzes, um das „offensichtlich gewordene Problem der Zusätze bei der Beschneiung rasch im Interesse des Naturschutzes, der Landwirtschaft und des nachhaltigen Tourismus zu lösen“ und „die Erhaltung eines möglichst unbeeinträchtigten Naturhaushaltes zu gewährleisten“. Noch im heurigen Jahr soll das Kunstschneezusatzverbot stehen, heißt es aus dem Landhaus.

„Snowmax“, das seit den 80er-Jahren in den USA verwendet wird, ist ein Protein, das die Kristallbildung des Wassers beschleunigt und eine Beschneiung auch bei höheren Temperaturen ermöglicht. Die renommierte Hydrologin Carmen de Jong von der Universität in Straßburg warnt schon seit Langem: Unterschiedliche Studien haben laut de Jong gezeigt, dass sich Snowmax „sehr negativ auf die menschliche ­Gesundheit auswirken kann“. Die Bakterienreste im Kunstschnee können lebenden Krankheitserregern als Nährboden dienen. Das Pistenpersonal sollte deshalb nur eine beschränkte Zeit mit dem Pulver in Kontakt kommen und Schutzkleidung tragen, empfiehlt de Jong. Auch für über 400 Pflanzenarten ist Snomax nach Aussage der Expertin gefährlich: „Ein Cocktail aus Enzymen verursacht die Auflösung von Zellen.“

In der Schweiz ist „Snowmax“ seit 1997 zugelassen und wird in vielen Skigebieten eingesetzt. „Bei uns hat es das Bundesamt für Umwelt als unbedenklich bezeichnet und bewilligt“, sagt Hansueli Rhyner vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos. Einige Skigebiete hätten aber wieder von dem sehr teuren Zusatzstoff abgelassen „und arbeiten nun lieber mit einer neuen Generation von Schneelanzen, bei denen die Kristallbildung optimiert wurde“.