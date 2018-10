Nassereith – Im 18. Jahrhundert wurden vom Landesfürsten einzelne Teile des Gemeingutwaldes bestimmten Nutzern zugeteilt – so genannte Teilwälder entstanden. Auch in Nassereith, wo bis heute keine Agrargemeinschaft existiert.

Bis dato ist das Holznutzungsrecht der Teilwaldberechtigten (Grund und Boden ist im Gemeindeeigentum) nur im sehr alten „Waldbuch“ eingetragen, ohne Verknüpfung mit dem Grundbuch, ist aber mit der Parzelle untrennbar verbunden. „Es hat im Ort Fälle gegeben, in denen die Erben nicht einmal gewusst haben, dass sie nun Teilwaldberechtigte sind“, weiß Bürgermeister Herbert Kröll. Noch folgenschwerer sei eine Situation gewesen, in der ein Bürger ein Haus verkaufte und nicht gewusst hatte, dass mit der Parzelle Teilwälder verbunden sind. „Der Käufer erhielt also gratis Holzteile dazu, eine Klage war völlig aussichtslos.“

Diesen rechtsunsicheren Bereich hat auch schon der damalige Gemeinderat erkannt und leitete vor ca. zehn Jahren mittels Regulierungsverfahren der Agrarbehörde Schritte für eine Eintragung in das Grundbuch ein. Die überwiegende Mehrheit der Teilwaldberechtigten stimmte diesem Vorhaben schriftlich zu. Allerdings beeinspruchten acht Personen den Bescheid der Agrarbehörde und machten einen Formfehler geltend. Kröll: „Einige vermuteten damals, dass über diese Hintertüre eine Agrargemeinschaft gegründet werden soll und das wollten sie nicht.“ In Wahrheit sei davon aber nie die Rede gewesen, es sei immer schon ausschließlich um die Eintragung ins Grundbuch gegangen. Die Berufungen, eine neuerliche Unterzeichnung aller Berechtigten und der anschließende Gang zum Verwaltungsgerichtshof, der letztendlich das Verfahren als rechtens sah, zogen das Vorhaben in die Länge.

„Nun ist es endlich so weit“, weiß der Dorfchef erleichtert, „die Eintragung wird vorbereitet.“ In den nächsten Wochen werden alle Teilwaldberechtigten angeschrieben. Die Akten liegen dann einen Monat lang zur Einsicht im Gemeindeamt auf, um eventuelle Fehler zu korrigieren. Die Eintragung soll im Laufe des nächsten Jahres geschehen und sei für die Betroffenen kostenlos. Kröll: „Mittlerweile sind auch die damaligen Gegner einverstanden.“ (huda)