Telfs – Mit Spannung wurden der AAB-Landestag und die Wiederwahl von ÖVP-Arbeitnehmerchefin LR Beate Palfrader Freitagabend in der ­Thöni Sky Lounge in Telfs erwartet. Schließlich bildet Palfrader zusammen mit Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl (VP) die Speerspitze des Protests gegen die von der Bundesregierung beschlossene Arbeitszeitflexibilisierung oder die Zusammenlegung der Krankenkassen. Letztlich geht die Kultur-, Bildungs-, Wohnbau- und Arbeitslandesrätin gestärkt aus den Neuwahlen hervor. Mit 94,4 Prozent oder 118 von insgesamt 125 Delegiertenstimmen wurde die Landesrätin in ihrem Amt bestätigt.

Ihr Vorvorgänger, LH Günther Platter, streute Palfrader Rosen: „Dieses eindeutige Ergebnis ist für dich, liebe Beate, ein starker Vertrauensbeweis und zugleich ein klarer Auftrag, auch in Zukunft mit voller Kraft für die Anliegen der Tiroler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzutreten.“ Das wird die AAB-Chefin auch tun und die Achse zur Arbeiterkammer weiterhin verstärken. Schließlich stehen im Frühjahr Arbeiterkammerwahlen an. Die FPÖ hat angekündigt, als „Partei“ dort anzutreten. Die Freiheitlichen zählen zu den schärfsten Kritikern von Palfrader und Zangerl.

„Mit Beate Palfrader ist eine starke und verlässliche Frau an der Spitze des Arbeitnehmerflügels, bei der die Interessen der Arbeitnehmer gut aufgehoben sind“, betonte auch Zangerl. Für Palfrader ist es in den nächsten Jahren ein wichtiges Anliegen, weitere Belastungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abzuwehren. „Es gibt noch viel zu tun für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also gehen wir es mit Courage an“, fordert sie ihre Funktionäre auf. (pn)