Von Peter Nindler

Innsbruck – In der Umweltpolitik spitzt es sich wieder einmal zwischen den Koalitionspartnern ÖVP und Grünen zu. Dass es für den geplanten Fernpass-Scheiteltunnel keine Umweltverträglichkeitsprüfung benötigt, brachte Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe derart auf die Palme, dass es ein „Krisengespräch“ mit Landeshauptmann Günther Platter (VP) gegeben hat. Schließlich war Felipe nicht von der Entscheidung ihrer Umweltabteilung informiert, ihr wurde sie auch nicht zugestellt.

Die ÖVP ist bekanntlich vehement für den Fernpass-Tunnel, die Grünen hingegen nicht. War zuerst die Ökopartei massiv über die Vorgangsweise verärgert, so gärt es jetzt gehörig in der ÖVP. Schließlich versuchen die Grünen jetzt Umweltorganisationen zu einem Einspruch gegen den Bescheid der Umweltabteilung zu bewegen, damit dieser vielleicht doch noch vom Bundesverwaltungsgericht gekippt wird. Gegenüber der TT werden entsprechende Kontaktaufnahmen bestätigt. Die ÖVP schäumt. „Das kann es wohl nicht sein, die Grünen sitzen in der Regierung und torpedieren durch die Hintertür behördliche Bescheide“, heißt es.

Die Spannungen setzen sich bei den Seilbahngrundsätzen fort, hier fährt ÖVP-Wirtschaftsbundobmann und Seilbahnsprecher Franz Hörl schwere Geschütze auf. „Die Koalition hat sich auf die Fortschreibung des Programms geeinigt und dann geht der grüne Klubobmann her und versucht außerhalb Stimmung dagegen zu machen.“ Anlass ist Gebi Mairs Aufforderung an die Bevölkerung in Weer und Weerberg, gegen eine mögliche Skigebietsverbindung von Hochfügen nach Weer aufzutreten. Mair appelliert an die Kritiker, Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren einzubringen. Denn bisher habe er hauptsächlich ablehnende Stimmen gehört.

Hörl spricht von Stimmungsmache. „Jetzt findet erst einmal die Begutachtung statt, darauf haben sich die Regierungsparteien geeinigt. Das sollte auch die Grünen respektieren. Sie sind in der Regierung und keine außerparlamentarische Opposition.“

Die nächste Konfliktwolke ist bereits im Anziehen. Es geht um die seit Jahren heiß diskutierten Nachnominierungen von Natura-2000-Schutzgebieten. EU-weit umfassen die europäischen Natura-2000-Schutzzonen mehr als 1000 Tier- und Pflanzenarten sowie 27.000 Gebiete. Die Bundesländer haben 2015 rund 80 Gebietsvorschläge nachgereicht. In Tirol wurden u. a. die gesamte Isel sowie Teile des Kalserbachs und der Schwarzach in Osttirol als neue Schutzgebiete ausgewiesen. 16 davon gibt es in Tirol, 14,6 Prozent der Landesfläche oder 1840 Quadratkilometer fallen darunter.

Damit war die EU allerdings nicht zufrieden, obwohl nach einem Gipfel Ende Juni viele von Brüssel ursprünglich geforderten Nachnominierungen vom Tisch sind. Trotzdem: Bei zwei Schutzgebietstypen bleibt die EU hart. Im Bereich des Piz Val Gronda in Ischgl befinden sich im Fimba- und Vesiltal besonders schützenswerte alpine Pionierformationen (Schwemmland). Gleichzeitig muss Tirol weitere Bergmähder ausweisen. Hier werden bereits im Wipptal entsprechende Regionen untersucht.

Für die Grünen stellt die weitere Ausweisung von Natura-2000-Schutzgebieten kein Problem dar, für ÖVP-Landeschef Günther Platter sehr wohl. Er ist gegen weitere Schutzgebiete, weil Tirol seine Aufgaben bereits erfüllt hätte. Das hat er im Landtagswahlkampf auch versprochen. Vor allem Wirtschaft und Bauernbund nehmen ihn beim Wort, SPÖ und FPÖ ebenfalls. Die Grünen jedoch sind gegenüber Brüssel verhandlungsbereit.

Insgesamt steht der Landeskoalition mit Fernpass, Seilbahngrundsätzen und Natura-2000-Schutzgebieten ein heißer Umweltherbst bevor. VP und Grüne haben sich bereits in Stellung gebracht.