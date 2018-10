Von Benedikt Mair

Bozen – Wen soll ich wählen? Wem meine Stimme geben? Diese Fragen treiben derzeit 424.184 Südtiroler um. Denn: Am 21. Oktober sind sie dazu aufgerufen, ihren Landtag zu wählen. Aus 14 Listen mit insgesamt 420 Kandidaten können die Bürger wählen. Mit den Spitzen von vier der 13 Listen, die neben der Südtiroler Volkspartei (SVP) in wenigen Wochen zur Wahl stehen, hat sich die TT getroffen.

Spannend ist diese Südtirol-Wahl vor allem, weil die Umfragewerte der SVP eher schlecht sind. Bereits bei der Wahl vor fünf Jahren hat die Volkspartei erstmals seit 1948 die absolute Mehrheit im Landtag verloren – obwohl sie mit 45,7 Prozent die mit Abstand stärkste Partei war. Grund dafür sind vor allem die rechtskonservativen deutschsprachigen Parteien, zu denen viele Wähler abgewandert sind. Sowohl die Süd-Tiroler Freiheit (drei Mandate) als auch die Freiheitlichen (sechs Mandate) haben 2013 Rekordergebnisse eingefahren.

Bei der Wahl im Oktober könnte sich dieser Trend weiter fortsetzen. Denn die SVP ist – wie viele Volksparteien in anderen europäischen Ländern – manchen Bürgern zu sehr nach links gerückt. Das stärkt Parteien wie Freiheitliche oder Süd-Tiroler Freiheit, die beispielsweise einen „Stopp der Zuwanderung“ fordern. Als weitere eindeutig deutschsprachige Partei tritt die Bürgerunion für Südtirol zur Wahl an. Ihr Spitzenkandidat Andreas Pöder hat derzeit ein Landtagsmandat inne, ein erneuter Einzug in den Landtag ist aber ungewiss.

Als Parteien und Listen, die mehrere Sprachgruppen in sich vereinen, gelten die Grünen, die Liste Köllensperger und die wohl chancenlose Vereinte Linke/Sinistra unita. Die Grünen haben bei der letzten Landtagswahl drei Mandate erringen können. Ein (fast) unbeschriebenes Blatt ist die Liste Köllensperger, die sich erstmals einer Wahl stellt. Nur ihr Spitzenkandidat, Paul Köllensperger, saß bereits im Landesparlament. Jedoch für die Fünf-Sterne-Bewegung, von der er sich erst im Juli dieses Jahres losgesagt und seine eigene Liste gegründet hat.

Während die vorher genannten deutsch- oder mehrsprachigen Parteien um die Stimmen vieler Wähler eifern, bleibt für die italienischen erfahrungsgemäß nur die italienischsprachige Wählerschaft. Erschwerend hinzu kommt hierbei, dass die italienische Parteienlandschaft sehr zersplittert ist. Sprich: Wenige Stimmen werden auf viele Listen und Parteien verteilt.

Aus dem Lager links der Mitte bzw. dem links-liberalen Spektrum treten der Partito Democratico (PD) – dessen Vertreter Christian Tommasini derzeit noch in der Südtiroler Landesregierung sitzt –, die Liste Noi per Alto Adige sowie der MoVimento 5 Stelle (Fünf-Sterne-Bewegung) an. Letztere hat mit Paul Köllensperger sein bekanntestes Gesicht verloren. Und auch der PD hat derzeit einen schweren Stand, auch weil die Partei auf nationaler Ebene in den letzten Monaten immer schwächer wurde und bei den italienischen Parlamentswahlen im März dieses Jahres eine fulminante Schlappe hat einstecken müssen.

Vier wahlwerbende italienische Parteien gelten als rechtskonservativ, rechtspopulistisch bis hin zu offen rechtsradikal – erstmals tritt im Oktober die Bewegung CasaPound an, deren Mitglieder sich selbst als „Faschisten des dritten Jahrtausends“ bezeichnen.

Italiens Innenminister und Parteivorstand Matteo Salvini wird diesen Donnerstag in Bozen erwartet, wo er an einer Wahlkampfveranstaltung der Südtiroler Lega Nord teilnehmen wird. Die Listen Forza Italia und L’Italia nel cuore/Fratelli d’Italia uniti sind eher als Randerscheinungen mit wenig Potenzial einzuschätzen.