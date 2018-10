Von Helmut Mittermayr

Pflach – Eröffnungsreden zu kommunalen Gebäuden sind meist bedeutungsvoll gehal- ten, mit ernster Miene vorgetragen. Das muss nicht der Fall sein, wenn Bürgermeister Helmut Schönherr ins Spiel kommt. Aber zuerst die Fakten. In Pflach wurde am Sonntagvormittag das Finale der zweieinhalbjährigen Umbauarbeiten der Volksschule und des Kindergartens nach Plänen des Pflacher Architekten Egon Hosp in einem Festzelt gefeiert. Gerade der Kindergarten war aus allen Nähten geplatzt. Der Gemeinderat hatte sich entschlossen, andere Projekte wie etwa die Errichtung eines Dorfplatzes zurückzustellen und der Kinderschar im stark wachsenden Ort den Vorzug zu geben. Die prognostizierten Kosten von 1,4 Mio. Euro konnten sogar leicht unterschritten werden. Der allgemeine Bauboom verzögerte allerdings die Fertigstellung immens. Insgesamt werden nun 60 Volksschüler und 56 Kindergärtler im ausgebauten Gebäude auf das Leben vorbereitet.

Nachdem der Pflacher Dorfchef Nationalrätin Elisabeth Pfurtscheller begrüßt hatte, führte er weiter aus, dass nun Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf an der Reihe wäre. „Sie ist aber nicht gekommen“, ließ er Groß und Klein im Festzelt wissen. „Weil ich sie nicht eingeladen habe. Glatt vergessen!“, entschuldigte er sich. Ein erster Lacher wogte durchs Zelt. Bundesrat Zaggl­ empfahl Schönherr, sich doch vom dörflichen Oppositionsführer Hubert Gruber wieder wegzusetzen: „Sunsch kummsch no unter sein Einfluss.“ In Anlehnung an jene zwei Kinder, die, wie berichtet, kürzlich aus einem Hort im Talkessel ausgebüxt waren, meinte Schönherr: „Das wäre hier nie passiert. Bei uns bleiben ja höchstens vier in der Nachmittagsbetreuung. Das wäre aufgefallen.“ Und wegen der Unterschreitung der geplanten Baukosten gehe sich nun dieses Fest – und auch der Gemeinderatsausflug in der kommenden Woche – noch aus. Schmunzeln im Zelt.

BM Schönherr dankte dann neben vielen anderen – und diesmal gar nicht flapsig – auch den beiden Putzfrauen, die während des Umbaus bei laufendem Betrieb Großartiges geleistet hätten.