Von Jasmine Hrdina

Thiersee – „Es ist eine Frechheit, wie man uns Eltern hier in Thiersee behandelt“, sind sich Väter und Mütter in Bezug auf die Themen Kindergartengebühr und Schulbus einig. Mit Unterschriftenaktionen will man nun gleich zwei Volksbefragungen herbeiführen. Völlig überrascht davon, dass „jetzt alles wieder hochkocht“, zeigen sich BM Hannes Juffinger und seine Stellvertreterin Silvia Schellhorn. Ihrer Meinung nach hätte man etwaige Differenzen bereits bei den Elternabenden und in persönlichen Gesprächen beseitigt.

Wie berichtet, hatte der Gemeinderat Mitte Juli beschlossen, die Kindergartengebühren deutlich anzuheben. Künftig verlangt die Gemeinde für die fünfte Betreuungsstunde pro Monat 20 Euro, wird auch eine sechste Stunde angebraucht, so fallen insgesamt 50 Euro an. Der Besuch für Dreijährige schlägt seit September mit 70 Euro zu Buche. Mit einem „Gratiskindergarten“, wie ihn das Gesetz für Vier- und Fünfjährige im Ausmaß von 20 Wochenstunden an mindestens vier Tagen vorsieht, habe das wenig zu tun, kritisiert die Elternrunde. Hart treffen würde dies vor allem Frauen, die gezwungen würden, sich zwischen Job und Familie zu entscheiden. „Ich arbeite in Kiefersfelden, mit dem Weg zur Arbeit eingerechnet ist es unmöglich, dass ich mein Kind nach vier Stunden abhole“, schildert Anja Bethin. Martina Grumer stört, dass man erst in einem Schreiben Mitte August von dem doch erheblichen Preisanstieg erfahren habe. „Die Anmeldungen erfolgten im Frühjahr, wir haben mit Kosten von 570 Euro gerechnet, jetzt sind es 1900 Euro“, klagt die Mutter. Wer sich das nicht leisten kann, müsse zu Hause bleiben. Diese Art der Gemeindepolitik sei nicht zeitgemäß und schlichtweg „frauenfeindlich“, so die Eltern unisono.

BM Juffinger sieht dies anders: Auch er plädiert für einen schnellen beruflichen Wiedereinstieg von Müttern – nicht nur hinsichtlich der drohenden Altersarmut. „Ich arbeite in einem Unternehmen mit 1200 Mitarbeitern. Das würde zusammenbrechen, wenn alle Mütter erst wieder arbeiten gingen, wenn ihre Kinder vier Jahre alt sind.“ Wenig Verständnis habe er jedoch für die „Gratis-Mentalität“ der Bevölkerung. Kinderbetreuung sei zwar Angelegenheit der Gemeinde, aber „Leistung hat eben einen Preis. Man zahlt ja auch bei anderen Dingen.“ 20 Stunden seien jedenfalls kostenlos, auch wenn man diese an vier Tagen zu jeweils fünf Stunden konsumiere.

Einigen konnte man sich zumindest beim Kindertransport: Nach heftigem Protest gegen die Abschaffung des Schüler- und Kindergartenbusses hat die Gemeindeführung diesen wieder reaktiviert und den Fahrplan optimiert. Statt bisher 10 würden nun 25 Kinder das Angebot in Anspruch nehmen. Damit ließen sich die jährlichen Kosten von 61.000 Euro für die Allgemeinheit auch rechtfertigen, so der Bürgermeister. Am Ende des Schuljahres wolle man die tatsächliche Auslastung jedenfalls noch einmal neu analysieren.

Weniger Konfliktpotenzial dürfte künftig das Thema Nachmittagsbetreuung bieten: In den kommenden Wochen flattern Eltern in allen Gemeinden vom Land standardisierte Fragebögen zur Bedarfserhebung ins Haus.

Mit der Unterschriftenaktion hätten sich die Eltern keinen Gefallen getan, erklären Juffinger und Schellhorn. Am Donnerstag hätte man in der öffentlichen Gemeinderatssitzung über viele Themen – darunter auch den umstrittenen Unkostenbeitrag von zehn Euro im Monat – noch einmal diskutieren wollen. Bis auf den Kindertransport habe man das aber nun wieder von der Tagesordnung genommen, so der Bürgermeister. Damit es überhaupt zu einer Volksbefragung kommt – verbindlich für die Mandatare wäre diese aber nicht –, muss ein Sechstel der rund 2100 wahlberechtigten Thierseer die Liste(n) unterzeichnen.