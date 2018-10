Von Michael Mader

Kitzbühel – Der Prüfbericht des Landesrechnungshofs zur Gemeindeverwaltung in Kitzbühel sowie zu ihren Betrieben bzw. ausgelagerten Gesellschaften ruft in Kitzbühel unterschiedliche Reaktionen hervor. Wie berichtet, stellen die Wirtschaftsprüfer des Landes der Gemeindeführung für die Jahre 2014 bis 2017 ein gutes Zeugnis aus, kritisieren aber unter anderem die große finanzielle Belastung durch den Sportpark und fordern mehr Transparenz gegenüber dem Gemeinderat.

Bestätigt in seiner Kritik an der Finanzgebarung der Stadt Kitzbühel sieht sich FPÖ-Landtagsabgeordneter und Gemeinderat Alexander Gamper: „Es ist eine verheerende Kritik für den selbsternannten Sonnenkönig Bürgermeister Klaus Winkler und seine Vasallen im Stadtrat“, findet Gamper harte Worte. Winkler ignoriere ja seit Jahren den Gemeinderat, dies habe nun auch der vorliegende Bericht bestätigt.

Gamper verweist auf den Sportpark Kitzbühel: „Diese Gesellschaft hat seit Jahren massive Probleme und auch einen falschen Geschäftsführer. Der wurde vom Stadtrat bestellt, doch er ist nicht der Richtige für diese Position, sondern müsste schon längst seinen Hut nehmen.“ Die Tatsache, dass ausgelagerte Gesellschaften den wahren Verschuldungsgrad der Gemeinden verschleiern, ist für den FPÖ-Politiker ein Produkt des Systems „Tiroler ÖVP alt“: „Der Großteil der Gemeinden in Tirol ist in ÖVP-Hand, und Transparenz war und ist nicht das Lieblingswort der Tiroler Schwarzen unter Landeshauptmann Günther Platter.“

„Mit den Aussagen des ,Finanzexperten‘ Gamper beschäftige ich mich nicht. Er gilt ja bereits selbst in blauen Kreisen als Lachnummer“, kontert Bürgermeister Winkler scharf. Er betont aber, dass die Experten des Landesrechnungshofes der Stadtgemeinde Kitzbühel im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr gute Werte attestieren würden.

„Wir konnten aufzeigen, dass auch unter Berücksichtigung der Schulden der Stadtgesellschaften die Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unter den Vergleichsgemeinden liegt. Nicht vergessen darf dabei werden, dass die Schulden der Liegenschaftsverwaltung und Energievertrieb der Stadt Kitzbühel GmbH mit ca. einer Million Euro keine Auslagerung sind, sondern aus dem ehemaligen Krankenhausbetrieb stammen“, sagt Winkler. Eine Schuldenauslagerungspolitik auf GmbHs liege in Kitzbühel nicht vor. Der Rechnungshof habe die Vollständigkeit und Richtigkeit der in den Rechnungsabschlüssen ausgewiesenen Darlehen bestätigt, womit der oppositionelle Vorwurf, dass nicht alle Darlehen erfasst wären, entkräftet sei.

Zum Sportpark-Geschäftsführer meint Winkler: „Man muss dazu wissen, dass der bisherige Geschäftsführer bereits im seinerzeitigen Krankenhaus Geschäftsführer war. Sein Vertrag wurde fortgeführt. Es war naheliegend, dass er weiter beschäftigt wird und kein weiterer Geschäftsführer eingestellt wird, was wieder zu deutlichen Mehrkosten geführt hätte.“

Von den drei Gesellschaften, an denen die Stadt zu 100 Prozent beteiligt ist, sei einzig die Sportpark Kitzbühel GmbH im Dezember 2005 im Zuge der Errichtung des Sportparks neu gegründet worden. Der Grund lag darin, dass die Auslagerung von großer Sportinfrastruktur in eigene Gesellschaften gängig sei. Auch Winkler sehe die Ausgliederung in GmbHs kritisch und mache das nur dort, wo es notwendig sei.

Dass der Sportpark, wie vom Rechnungshof kritisiert, pro Jahr im laufenden Betrieb etwa 250.000 Euro und 400.000 Euro an Rückzahlungen für die Errichtung koste, ist für Winkler kein großes Thema: „Der Sportpark ist für eine Sportstadt wie Kitzbühel eine notwendige Infrastruktur und das ist es uns auch wert. Es wird wohl niemand so blauäugig sein und meinen, dass eine Sportstätte Gewinne macht.“

Schließlich komme der Sportpark auch vielen Vereinen zugute, die zum „Sozialtarif“ trainieren können.