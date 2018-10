Zum 15-jährigen Bestehen zieht der Innsbrucker Behindertenbeirat eine äußerst positive Bilanz und spart nicht mit Lob für die Stadt Innsbruck. „Innsbruck ist eine der barrierefreisten Städte Österreichs. Auch das Naherholungsgebiet ist gut erschlossen. Vom Hafelekar bis zum Patscherkofel kommt man barrierefrei. Das ist einzigartig", freut sich Elisabeth Rieder, Vorsitzende des Behindertenbeirats, in dem 15 Behindertenorganisationen vertreten sind. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und sind weisungsfrei. Der Beirat berät nicht nur die Stadt Innsbruck in Sachen Barrierefreiheit und entwickelt Leitfäden für den Umgang mit Menschen mit Behinderung, sondern ist auch Ansprechpartner für Bürger. In Innsbruck leben immerhin 15.000 Menschen mit Behinderungen.

Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Dem Beirat drohen für das kommende Jahr Budgetkürzungen. Um das abzuwenden, laufen derzeit Gespräche mit Bürgermeister Georg Willi. „Wir möchten aufzeigen, was wir aus unserem Budget alles bezahlen", erklärt Rieder. So werden nicht nur Beratungen in Gebärdensprachen organisiert, sondern beispielsweise auch Funkgeräte für hörbeeinträchtigte Schulkinder finanziert. „Mit diesen speziellen Geräten sind die Kinder direkt mit dem Lehrer verbunden. Das ist äußerst wichtig, damit sie am normalen Unterricht teilhaben können", erklärt Werner Pfeifer, stellvertretender Vorsitzender. (dd)