Landeck, Zams – Seit der Wintersaison 2015/16 fahren einheimische Kinder am Venet gratis Ski. Gestartet hat die Aktion in den Gemeinden Land­eck, Zams und Schönwies. Zuletzt machte auch Stanz mit. Die Kommunen zahlen Kindern und Jugendlichen, die ihr 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine Jahreskarte.

Die Aktion soll auch heuer fortgesetzt werden. Die Stadt Landeck hat die nötigen Beschlüsse bereits gefasst – und auch der Zammer und der Schönwieser Gemeinderat stimmten dem Projekt zu, wie Venet-Vorstand Werner Millinger berichtet. Heuer will er weitere Gemeinden animieren teilzunehmen. Noch habe man nicht alle Zusagen, betont der Bergbahnen-Chef. Zum Beispiel aus Stanz, das voraussichtlich wieder dabei sein wird, wie Bürgermeister Martin Auer bestätigt. „Wir müssen uns noch über den Preis einigen“, erklärt er. Das Thema soll in der nächsten Gemeinderatssitzung auf die Tagesordnung.

In Zams fiel die Entscheidung einstimmig aus: „195 Zammer Kinder und Jugendliche haben die Karte im letzten Jahr in Anspruch genommen“, zog der Zammer Bürgermeister Siggi Geiger Bilanz. Insgesamt kostet die Gemeinde die heurige Aktion 9500 Euro. Die Fraktionen begrüßten die Initiative, Kinder auf die Piste zu bringen. Viel zu viel Zeit würden sie vor dem Bildschirm verbringen, so Geiger. (mr)