Von Thomas Parth

Imst – Die Stadtpolitikerin GR Brigitte Flür hat für den Spielplatz hinter der Volksschule und NMS Imst Oberstadt lange gekämpft, wie sie selbst bei der Einweihungsfeier bestätigt: „Bereits im Frühjahr 2014 ist eine Elterngruppe ans Familienreferat herangetreten, um einen Spielplatz für die Imster Oberstadt zu initiieren.“ Daraufhin habe es mehrere gemeinsame Begehungen gegeben, um einen geeigneten Standort zu finden. Da sich viele passende Freiräume in Privatbesitz befinden, gestaltete sich die Suche schwieriger als zunächst erhofft, bis schließlich hinter dem Fußballplatz bei der Volksschule und NMS Oberstadt eine Fläche gefunden wurde. „Der Ausschuss hat das Einzugsgebiet aus der Stadtmitte, vom Jugendzentrum, aus der Oberstadt, von den umliegenden Schulen und Kindergärten sowie den neuen Wohnblöcken mit gut 600 Kindern und Jugendlichen berechnet, die künftig auf den beiden Plätzen spielen können“, beschreibt Flür die künftige Nutzung. Entstanden sind ein Spielplatz mit Motorikparcours, Kletterstation und Schaukeln sowie ein Multifunktionsplatz für mehrere Ballsportarten. „Wir haben uns mit unseren Wünschen in den Budgetvorschlag gekämpft. Dann fehlte das Geld, dann waren Wahlen, und erst mit Ende 2017 war der Multifunktionsplatz fertig, den wir heute zusammen mit dem Spielplatz einweihen“, so Flür, die allen an der Realisierung Beteiligten für ihre Mithilfe dankt.

Bislang kostet die Investition etwa 350.000 Euro, schätzt Vize-BM Stefan Krismer, allerdings stehen noch die bereits beschlossenen Lärmschutzwände sowie eine ordentliche Beschilderung aus.

Diakon Andreas Sturm bat in seinen Segensworten um „Gottes schützende Hand“ und sprach die Vandalismus-Problematik an, hatte es doch bereits mehrfach einschlägige Vorfälle gegeben. „Wir denken daran, ein Tor zu installieren, das man abends versperren kann“, hofft Flür, der Zerstörungswut einiger Kids sowie dem Lärm während der Ruhezeiten Einhalt gebieten zu können.

Die Gemeinderätin wirbt jedenfalls darum, „mit den eigenen Kindern oder Enkeln den tollen Spielplatz zu besuchen. Nutzt ihn, bitte!“