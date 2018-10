Von Christoph Blassnig

Lienz – Der Strukturplan Pflege ist in die Jahre gekommen. Seit 2012 hat die Landesregierung mit den Tiroler Gemeinden die Vorgabe „mobil vor stationär“ ausgegeben. Schon aus Kostengründen basiert die Pflege in Tirol inzwischen zu einem großen Teil auf Sozial- und Gesundheitssprengeln, betreutem oder betreubarem Wohnen.

„Wir wollten mit dem Strukturplan Pflege für die Zukunft gerüstet sein“, sagte Gesundheits-Landesrat Bernhard Tilg nach einer Konferenz mit den Osttiroler Bürgermeistern in Lienz. Nach fünf Jahren war geplant, die ab 2012 gesetzten Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen, und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. „Ost­tirol mag als Vorzeige­region im Land gelten. Alle Aufgaben, die bis 2022 zu erledigen gewesen wären, sind hier bereits erfüllt“, befand Tilg. Dennoch nannte der Landesrat weitere Ausbauziele bis zum Auslaufen des Strukturplanes in vier Jahren.

In der stationären Langzeitpflege bestehen derzeit 450 Plätze im Bezirk und damit kein Ausbaubedarf mehr. Besonders kommt hier das neue Wohn- und Pflegeheim in Nußdorf-Debant zum Tragen. Zwei Stationen sind inzwischen in Betrieb gegangen. Eine dritte war von Anfang an als Reserve vorgesehen und kann bei Bedarf jederzeit in Dienst gestellt werden. Fünf Kurzzeitpflegebetten im Bezirkskrankenhaus sind dagegen auf die dreifache Zahl auszubauen.

„Für die Übergangspflege sowie die Schwerpunktpflege schaffen wir 14 bzw. 10 Plätz­e neu“, so Tilg. Erstere sollen in den Heimen entstehen, für die Schwerpunktpflege seien Räumlichkeiten zu schaffen. Der Tagespflege komme in Zukunft weitere Bedeutung zu. Der Obertilliacher Bürgermeister und Planungsverband-Obmann (PV 35) Matthias Scherer nannte ein solches Modell in Abfaltersbach, zu dem auch Menschen aus den Seitentälern täglich gebracht werden sollen. 21 solche Plätze bestehen. In den nächsten zwei Wochen legen die Planungsverbands­obleute Scherer, Josef Mair (PV 36) und Andreas Köll (PV 34) fest, wo weitere 16 Plätze geschaffen werden. „Sicher in der Peripherie“, sagte Mair.

Über 80 Prozent der Pflege leisten in Osttirol die eigenen Familien daheim. Sie gelte es durch mobile Unterstützung bestmöglich zu entlasten, stimmten die Planungsverbandsobleute überein. In den Pflegeeinrichtungen müsse wieder mehr Zeit für die Klienten zur Verfügung stehen, sagte Tilg. Zusätzliches Personal werde für die Sozialbetreuung eingestellt.

„Wichtig ist auch die Gleichstellung in der Bezahlung, die wir bis 2020 umsetzen“, so der Landesrat. Spitäler haben Pflegebedienstete bisher zum Teil deutlich höher entlohnt als Heime und Sprengel. Insgesamt stehen bis zum Auslaufen des aktuellen Strukturplanes Investitionen von 15 Millionen an, die sich das Land (zwei Drittel) und die Gemeinden teilen.