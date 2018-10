Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Dass die einheitliche Bezahlung von Pflegekräften in Tirol überfällig war, braucht Harald Schweighofer, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA-djp, nicht erst extra betonen: „Bei gleicher Arbeit wiesen die Bezahlungen in Pflegeheimen im Vergleich zu den Tirol Kliniken eine Differenz von mehreren tausend Euro pro Jahr auf.“ Der 2016 zwischen dem Land, dem Gemeindeverband und den Gewerkschaften ausverhandelte „Pflegepakt“ sei deshalb ein großer Erfolg gewesen.

Wenn nun aber heute im Landtag das neue Gemeinde- und Vertragsbedienstetengesetz beschlossen wird, so werde nur ein Teil der damaligen Abmachung erfüllt, kritisiert Schweighofer. Denn damit würden nur die Pflegekräfte in öffentlich geführten Einrichtungen mit ihren Arbeitskollegen in den Krankenhäusern finanziell gleichgestellt: „Für den privaten Bereich ist gar nichts geregelt. Rund 5000 Leute hängen noch in der Luft.“ Denn sowohl Pflegekräfte in privaten Heimen als auch Mitarbeiter in den auf Vereinsbasis geführten Sozial- und Gesundheitssprengeln würden nicht unter diese Regelung fallen, sagt Schweighofer. Auch wenn bei den Sprengeln die Gemeinden Träger seien, würden selbige privatwirtschaftlich geführt, so Schweighofer. Den letzten diesbezüglichen Gesprächstermin mit dem Land habe es im September 2017 gegeben – seither habe man nichts mehr diesbezüglich gehört. „Wir fordern auch für diese Gruppe einen klaren Fahrplan“, ruft Schweighofer das Land zur Initiative auf. Darüber hinaus sei allgemein noch unklar, was mit den im Zuge der Paktverhandlungen ausgemachten, rückwirkenden Zahlungen passiere. Die heute zu beschließende Regelung soll, wie berichtet, erst am 1. Jänner 2020 in Kraft treten. Die Gewerkschaft fordert eine rückwirkende Regelung für 2017 und 2018.

Kritik an der jetzigen Gehaltsanpassung lässt die ÖVP nicht gelten. Das Gegenteil sei der Fall, sagt Gesundheitssprecher LA Stefan Weirather: „Tirol ist das erste Bundesland, das sich zu einer Angleichung der Gehälter bekennt. Damit nehmen wir österreichweit eine Vorreiterrolle ein.“ Den Vorwürfen der Opposition, man würde den Pflegebereich vernachlässigen, hält Weirather entgegen, dass in den vergangenen fünf Jahren die jährlichen Investitionen von Land, Gemeinden und Stadt Innsbruck in die Pflege um fast 30 Prozent auf über 221 Mio. Euro pro Jahr gestiegen seien.