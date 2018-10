Innsbruck — Die türkis-blaue Bundesregierung will mit der Elektromobilitätswende den Ausstoß von Kohlendioxid im Verkehrsbereich um 7,2 Millionen Tonnen reduzieren. Am Mittwoch soll dazu ein erstes Paket im Ministerrat verabschiedet werden, doch Freude kommt da vor allem bei den Grünen nicht auf. Denn zwei Anreize, um verstärkt auf E-Fahrzeuge umzusteigen, finden keinen Anklang.

Wie Umweltministerin Elisabeth Köstinger (VP) betont, wird man künftig mit einem Elektrofahrzeug in einer Lufthunderter-Zone auch 130 km/h fahren dürfen. Das betrifft österreichweit Strecken von insgesamt 440 Kilometern Länge. In Tirol gilt IG-Luft auf der Inntalautobahn (90 Kilometer), zwischen Imst und Zams (13 Kilometer) sowie auf der Brennerautobahn bis Schönberg (zwölf Kilometer).

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) ergänzt, dass die Regierung auch in den Städten E-mobile Menschen belohnen möchte. „Daher arbeiten wir auch an der Schaffung einer Möglichkeit zur Mitbenützung von Busspuren für Elektrofahrzeuge." Die Details dazu müssten jedoch erst in Zusammenarbeit mit den Städten, die Busspuren haben, genau erarbeitet werden. Das trifft auch Innsbruck. Hofer und Köstinger bezeichnen diese Maßnahmen als starke und sichtbare Impulse, um den Umstieg auf Elektrofahrzeuge noch attraktiver zu machen.

In Tirol hagelt es bereits massive Kritik, vor allem von den Grünen in Stadt und Land: „Wenn die Öffi-Spuren statt für Busse und Trams plötzlich auch für E-Autos geöffnet werden, drohen im öffentlichen Verkehr Staus und Verzögerungen", warnt Verkehrssprecher LA Michael Mingler. Das führe das Öffi-Konzept ad absurdum, weil ein E-Auto gleich viel Raum in der Stadt benötige wie herkömmliche Pkw.

Ähnlich argumentiert die grüne Verkehrsstadträtin von Innsbruck, Uschi Schwarzl. „In unser Gefüge von Maßnahmen mit klarer Priorisierung des Umweltverbundes aus Bus, Tram, Rad und Fußgängern eine radikale Änderung wie die Behinderung der schnellen Öffi-Spuren durch Autos hineinzumischen, ist Gift. Speziell für unser am Umwelt- und Klimaschutz orientiertes und über Jahre gewachsenes Vorrang-System für Öffis." Schwarzl verweist auf die 400 Millionen Euro, die derzeit in den Ausbau der Regionalbahn investiert werden. Und sie kündigt Widerstand an. „Wer uns jetzt die Öffi-Spuren zustauen will, muss mit vehementem Widerstand rechnen."

Tirols Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) steht der Ausnahme von E-Autos vom Lufthunderter sehr kritisch gegenüber. Experten würden davon abraten. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sei es wichtig, dass es eine möglichst homogene Geschwindigkeit auf der Autobahn gebe, erklärte sie mehrfach.

Den Ausbau der E-Mobilität will das Land indes in den nächsten Jahren mit in Summe 1,5 Mio. € fördern, wie Felipe gestern ankündigte. Beispielsweise werde es für das Projekt „So fährt Tirol 2050" von 2019 bis 2021 pro Jahr 350.000 Euro geben. Damit soll eine Beratungs- und Vernetzungsdrehscheibe für Privatpersonen, Gemeinden, Tourismusregionen und öffentliche Einrichtungen hergestellt werden, auf Basis derer die künftige Nutzung elektrischer Fortbewegungsmittel untersucht werden soll. Zudem soll die VVT-Flotte bis ins Jahr 2030 mit zehn Elektrobussen ausgestattet werden. (pn, mami)