Mayrhofen – Es hätte gar nicht auf die Tagesordnung im Gemeinderat sollen – das Widmungsansuchen der RCS-Privatstiftung (Rotes Kreuz) für rund 26 Parkplätze. Das bestätigt der Raumordnungsausschussobmann GR Franz-Josef Eberharter („Für Mayrhofen“).

„Wir waren uns im Ausschuss alle einig, dass das noch nicht in den Gemeinderat gehört“, sagt er und stellt sich damit gegen seine Listenkollegin BM Monika Wechselberger. Sein Stellvertreter im Ausschuss, GR Hansjörg Geisler („Unser Mayrhofen“), sowie GV Hans Jörg Moigg („Gemeinsam für Mayrhofen“) sehen hier einen Alleingang der Bürgermeisterin. Laut Eberharter liegen Widmungswünsche für Parkplätze vor, die insgesamt rund 10.000 m² Grund benötigen würden. „Der Grund ist zu wertvoll, um ihn für oberirdische Parkplätze zu verwenden“, meint er. Beim Roten Kreuz handle es sich um fast 600 m² Grund. „Laut Rotem Kreuz wird die Parkfläche für Teilnehmer an Erste-Hilfe-Kursen gebraucht. Bei Großeinsätzen müsse man zwar auch an der Straße parken, aber das sei im Bereich des Möglichen, hieß es“, schildert er. RCS-Vorstandsvorsitzender Hans Peter Thaler dementiert. Die Parkplätze würden gerade mal für arbeitende Bedienstete reichen. Nicht aber bei internen Schulungen, Jugendgruppentätigkeit, Großeinsätzen und für Parteienverkehr.

„Im ursprünglichen Projekt von der RCS-Privatstiftung war ein Anbau mit unterirdischen Parkplätzen geplant. Das hätten wir durchgewinkt“, ergänzt Geisler. Laut Thaler sei das Projekt, das u. a. die Verlegung der Polizei ins RK-Haus vorgesehen hätte, im Gemeinde­rat abgewiesen und auch aus Kostengründen ad acta gelegt worden. Gegen eine Parkplatz­erweiterung und einen Zubau nur für das Rote Kreuz hätte die Gemeinde laut Schreibe­n vom 21.10.2016 nichts einzuwenden gehabt, sagt er. „Unser Pachtvertrag für den Grund wurde sogar in Abstimmung mit dem Gemeindeamt gemacht“, behauptet Thaler. BM Monika Wechselberger war gestern für eine Stellung­nahme nicht erreichtbar. Vize-BM Franz Eberharter (Team Eberharter) hat in dieser Caus­a wegen eines Todesfalls in der Familie keine Stellungnahme abgegeben. (ad)