Von Alexander Paschinger

Imst – Punkt für Punkt und das sehr rasch wurde am Dienstagabend die Tagesordnung der Imster Gemeinderatssitzung abgearbeitet. Erst unter Punkt 19 wurde die diskussionslose Einstimmigkeit unterbrochen: Der Bebauungsplan für die Wohnanlage Jais im Bereich Stadtplatz/Eisplatzle (er ging mit 17 Ja-Stimmen zu zwei Enthaltungen durch) sorgte nämlich plötzlich für eine Grundsatzdebatte über den Umgang mit alter Bausubstanz in der Stadt. Vorab: Stadtchef Stefan Weirather ist für so etwas wie einen Ensembleschutz nicht zu haben, aber seitens einiger Mandatare wird nun doch die Einrichtung eines Beirates oder eines Anreizsystems für Altbestandssanierungen angeregt.

„Es verschwindet ein historisches Gebäude“, begründete etwa GR Helmuth Gstrein seine Enthaltung zum Bebauungsplan, der zur Diskussion stand. Auch das Jägerhaus und das Würtenbergerhaus am Eingang der Kramergasse könnten bald dem Stadtbild abhandenkommen. „Wir sollten vielleicht einen Beirat zusammenstellen“, so Gstrei­n. „Die alten, schönen Ensembles verschwinden“, plädierte StR Andrea Jäger für die Schaffung eines Anreizsystems. Unterstützung fanden die beiden IFI-Stadtpolitiker bei StR Friedl Fillafer oder auch FP-Mann Josef Gomig: „Wir warten einfach zu lange, bis das Gebäude zu verfallen droht.“ Er habe selbst eine Führung mit dem Imster Historiker Stefan Handle über die alten Imster Häuser miterlebt. Und Gomig verweist auf die positiven Erfahrungen, die Silz bei der Dorferneuerung und der Dorfkernrevitalisierung gemacht habe.

Bürgermeister Weirather verweist seinerseits auf die Hauseigentümer. Sanierungen seien teuer, oft gebe es Raumhöhen von nur 1,80 bis 1,90 m – und das Ganze sei sehr teuer zu sanieren. Die Stadtgemeinde könne ihrerseits jedenfalls nicht die Gebäude erwerben und sanieren.

Historiker Handle freut sich, dass das Thema alte Bausubstanz im Gemeinderat angesprochen wird. „Es ist fünf vor zwölf, es sind schon so viele alte Häuser in den letzten Jahren verschwunden und durch moderne Bauten ersetzt worden“, fordert er mehr Engagement der Stadtpolitik ein. Imst bezeichne sich als Kulturstadt, beziehe dabei aber kaum die alten Gebäude ein.

Der Brand 1822 stellt eine Zäsur in der Stadtgeschichte dar: Nur 14 Häuser überstanden die Katastrophe unbeschadet, lauten die Berichte. „Eine Fehlmeinung, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht“, zeigt Handle auf. Die meisten Häuser bestanden damals aus Stein und wurden wiedererrichtet.