Innsbruck — Meist sind Feuerwerke für die Besucher zu schnell vorbei. Jenes beim Innsbrucker Bergsilvester ist anders. Es hält sich jetzt schon Jahre länger, als man gedacht hatte. Nachdem man die Raketen in der Stadt spätestens mit dem vergangenen Jahreswechsel 2017/18 eingemottet haben wollte, wird es auch heuer ein Feuerwerk in der Stadt geben. Man einigte sich am Mittwoch in der Koalition auf eine Weiterenwicklung — nicht ohne politische Debatten.

Fix ist: Es wird auch heuer zu Silvester ein Feuerwerk in der Stadt geben. Das Zentrum der Feierlichkeiten soll aber zum neuen Haus der Musik verlegt werden. Hier wird es auch eine Live-Übertragung der Operette „Hello, Dolly!" aus dem Landestheater geben. Über weitere Details will man sich noch unterhalten. Beim Haus der Musik soll es zwei Leinwände und ab 22 Uhr ein buntes Programm geben. Am Marktplatz und am Goldenen Dachl wird es Veranstaltungen geben.

Auf einem „guten Weg" sieht BM Georg Willi (Grüne) die zukünftige Entwicklung des Bergsilvesters. Für den Stadtchef passe das Feuerwerk auf die Seegrube. Dafür, dass es keines mehr in der Stadt geben sollte, sah Willi (und die vorherige Stadtregierung) gute Gründe. Jetzt kommt das Feuerwerk doch wieder zurück. „Wenn eine demokratische Mehrheit sagt, sie möchte das so, dann ist das zu akzeptieren." Er habe aber durchaus ein Problem damit, dass „man erst sagt, man will kein Feuerwerk mehr und man will etwas anderes", und sich das dann wieder plötzlich ändert. Es gelte, den Bergsilvester künftig „aufzuwerten". Mit dem Wechsel zum Haus der Musik werde dafür ein Anfang gemacht. „Wir wollen ab dem Jahreswechsel an einem Relaunch und einem neuen Konzept arbeiten." Rund 250.000 Euro, so wird kolportiert, wird auch diese Variante die Stadt kosten. Das Feuerwerk im Zentrum wird aber der TVB bezahlen, wie auch die Direktorin von Innsbruck Tourismus, Karin Seiler-Lall, bestätigt.

„Eine gute Alternative hätte auch sehr viel Geld gekostet"



Der Jahreswechsel in der Landeshauptstadt „braucht eine gewisse Anziehungskraft für die Gäste", sagt Vizebürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI). Sie begrüßt die „Weiterentwicklung" der Veranstaltung. Man habe anerkennen müssen, dass eine gute Alternative (Stichwort Lasershow) auch sehr viel Geld gekostet hätte. Oppitz-Plörer sieht zwei Säulen: einerseits die kulturelle Ebene beim Haus der Musik; andererseits auch eine Zone, in der Menschen „aktiv mitfeiern".

Es brauche eine „Mischung aus Kultur und Party", erklärt VP-Klubobmann Johannes Anzengruber, weshalb man so lange an dem Feuerwerk festhalten solle, bis man den Besuchern einen „alternativen Kracher" bieten könne. „Es braucht einen Aha-Effekt, und das kostet auch Geld, das wir einplanen müssen." Tourismus-Stadtrat Franz Gruber (VP) verweist darauf, dass es mögliche Konzepte für eine Lasershow (es hätte sich dabei um eine Konzeption mit Feuer, Wasser und Licht gehandelt) gibt. Dies wäre aber sehr teuer gewesen. „Auch die technische Umsetzung war nicht zur Zufriedenheit." In der jetzigen Variante sieht Gruber „eine gute, moderate Entwicklung". Wie die anderen Teile der Stadt zum Jahreswechsel bespielt werden, soll noch besprochen werden. Einig ist man sich, dass es eine „Entzerrung" der Besucherströme aus Sicherheitsgründen braucht.

SP-Klubobmann Helmut Buch­acher sieht die Pläne positiv. Mögliche Einsparungen bei der Sicherheit kann er aber nicht erkennen. FPÖ-Stadtrat Rudi Federspiel freut sich, dass der Bergsilvester „gerettet" ist. Er sieht eine „Niederlage" für Bürgermeister Willi, der erkennen müsse, dass seine Koalition nur eine „Zweckgemeinschaft" sei. Dass es die Stadt nicht geschafft habe, eine Alternative zum Feuerwerk aufzustellen, zeigt für Federspiel, „dass meine Erfindung mit dem Bergsilvester wohl nicht so schlecht war". (mw)