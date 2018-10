Innsbruck – Die in die Negativschlagzeilen geratene Flüchtlingsgesellschaft TSD hat am Mittwoch den Tiroler Landtag beschäftigt. FPÖ und Liste Fritz gingen dabei mit dem mittlerweile vor dem Aus stehenden Geschäftsführer Harald Bachmeier und Ex-Grünen-Landsrätin Christine Baur scharf ins Gericht und sprachen von einem „Scherbenhaufen“. Baurs Nachfolgerin Gabriele Fischer versprach eine Neustrukturierung.

Vertragsauflösung mit Bachmeier wird verhandelt

Vor rund zwei Wochen war bekannt geworden, dass Bachmeier seinen Sessel räumen muss. Sein Verhältnis mit den Mitarbeitern galt als zerrüttet. Derzeit wird über eine einvernehmliche Vertragsauflösung verhandelt. Ende vergangenen Jahres hatte der Landesrechnungshof zudem organisatorische und strukturelle Mängel bei den vom Land ausgelagerten TSD aufgezeigt. Auch eine 3,2 Millionen Euro-Klage in Zusammenhang mit einem ursprünglich mit einer Bau-und Immobilienfirma vereinbarten Mietvertrag ist anhängig. Mitte August hatte die Landesregierung überdies einen beträchtlichen Mitarbeiterabbau bei den TSD angekündigt. Der Personalstand muss bis Ende des Jahres 2019 um etwa 150 Mitarbeiter auf rund 80 reduziert werden.

„Millionenpleite“ und „Scherbenhaufen“ waren die Attribute, die FPÖ-Landesparteichef und Klubobmann Markus Abwerzger in der Fragestunde des Landtags für die Situation der TSD fand. Mietverträge seien über Jahre hinaus vereinbart worden, obwohl man wissen hätte müssen, dass die Nutzung im Zuge der Flüchtlingsbetreuung weit weniger lang andauern werde. „Hier ist nichts zu beschönigen. Die Liste der Misswirtschaft ist lang“, assistierte ihm Liste Fritz-Abgeordneter Markus Sint. Den „wirtschaftlichen Skandal“ habe Bachmeier zu verantworten, den „politischen Skandal“ Baur. Deshalb forderte Sint Schwarz-Grün auch auf, juristisch zu prüfen, ob man sich an der Ex-Landesrätin schadlos halten könne.

Fischer kündigt Neustrukturierung der TSD an

Auf letztere Forderung wollte Nachfolgerin Fischer in der Debatte nicht so recht eingehen. „Wenn sich jemand schadlos halten möchte, kann er das auf dem Rechtsweg jederzeit machen“, so Fischer. Abwerzgers Vorhaltung in Bezug auf die Mietverträge treffe nur auf ein Objekt zu, konterte sie. Insgesamt seien 240 Objekte zu Beginn der Flüchtlingskrise angemietet worden. 120 Objekte seien bereits aufgelassen worden, bis Ende 2019 werde der Großteil der restlichen Objekte der Vergangenheit angehören.

Fischer kündigte eine Neustrukturierung der Gesellschaft an, die ausgelagert bleiben soll. Künftig soll die Gesellschaft vor allem im Bereich der Wohnungslosenhilfe und der Notschlafstellen aktiv werden. Auch ÖVP-Klubchef Jakob Wolf lobte die Pläne der Landesrätin und die Aufarbeitung der Causa: „Sie haben eine ganz klare Linie vorgegeben. Offen und transparent“. Es brauche, da die Zahl der zu Betreuenden stark zurückgegangen sei, neue Aufgabenfelder für die TSD, spielte Wolf etwa auf Notschlafstellen außerhalb Innsbrucks an.

SPÖ-Klubchefin Elisabeth Blanik zeigte indes Verständnis für die bisherigen TSD-Verantwortlichen. Sie erinnerte an den Ausnahmezustand aufgrund der Flüchtlingsströme im Jahr 2015. Bachmeier und sein Team hätten diesen damals gut bewältigt. Nun gehe es vor allem um die Nachnutzung der Objekte. Ins selbe Horn stieß NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer. In Tirol seien keine Flüchtlinge auf der Straßen gestanden wie anderswo. Dies sei auch ein Verdienst der Flüchtlingsgesellschaft. (APA)