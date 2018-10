Von Michael Mader

Going – Nicht als Stillstand, aber zumindest als Stau könnte man die Situation für eine Verkehrslösung bei der Reither- und der Prama-Kreuzung in Going beschreiben. Dabei wären sich alle Akteure – das Land, der Goinger Bürgermeister Alexander Hochfilzer und auch der Stanglwirt als hauptbetroffener Grundbesitzer – in einem einig: In unmittelbarer Nähe zur verkehrsbelasteten Loferer Bundesstraße befinden sich gleich mehrere Gefahrenstellen, die allesamt entschärft gehören. Doch trotz unzähliger Varianten und Studien ist man sich über das Wie auch nach etlichen Jahren nicht einig.

„Es ist nicht ganz einfach, aber grundsätzlich möglich“, fällt dazu Bürgermeister Hochfilzer ein: „Es handelt sich hier um die engste Stelle zwischen Wörgl und St. Johann. Die Unfallhäufigkeit ist sehr hoch und es staut sich tagtäglich.“ Hochfilzer betont, dass eine Lösung für die ganze Region sehr wichtig wäre, und berichtet von konstruktiven Gesprächen mit dem Land. Dass es noch zu keiner Lösung gekommen ist, liegt offensichtlich an den unterschiedlichen Vorstellungen. Wie berichtet, bevorzugt Hochfilzer eine Gesamtlösung für die Reither- und die Prama-Kreuzung unter Einbindung eines Radweges.

Jürgen Wegscheider vom Baubezirksamt Kufstein erklärt, dass drei Kreuzungen (Reith, Prama und Stanglwirt) auf einen Punkt zu lösen seine Tücken habe: „Es braucht dafür eine sehr komplexe mehrstöckige Variante, die mit einer Bachverlegung verbunden ist. Dafür müsste man in einem Hang arbeiten, der gegenüber dem Stanglwirt liegt und instabil ist. Das sehen wir als problematisch an.“ Außerdem sei diese Variante auch sehr teuer. Deshalb habe das Baubezirksamt versucht, die Kreuzungen zu entkoppeln. Für die Reither Kreuzung gebe es ein tolles Projekt mit einem kreuzungsfreien Knoten und vier Rampen. „So ähnlich wie in Söll“, weiß Wegscheider. Dafür muss die Kreuzung aber etwa 250 Meter in Richtung St. Johann verlegt werden. Hauptsächlich betroffener Grundbesitzer ist Stanglwirt Balthasar Hauser. Dessen Tochter Elisabeth betont im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung, dass der Familie eine gute Abstimmung mit der Gemeinde wichtig sei: „Als direkt angrenzender Großbetrieb sind wir von der Verkehrssituation natürlich sehr betroffen und auch für unsere Gäste ist die Situation sehr schwierig.“

Derzeit lässt das Baubezirks­amt von einem Planer eine mögliche Variante für die Lösung der Prama-Kreuzung ausarbeiten. „Das Schlimmste sind die Links-Einfahrten, weil der Verkehr auf der Loferer Straße sehr dicht ist. So etwas geht meist nur oben drüber oder unten durch“, lässt Wegscheider durchblicken.