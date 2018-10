Von Helmut Mittermayr

Reutte – Der Gemeinderat hat die Begegnungszone, in der sich alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt gegenüberstehen, im Untermarkt – wie berichtet – einstimmig auf die Reise geschickt. Die Umgestaltung des Ortsteiles ist der Gemeindeführung etwas wert – im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Projekt in dieser Dimension kann nur alle paar Jahre bewältigt werden. Bürgermeister Alois Oberer rechnet mit Kosten von mindestens vier bis fünf Millionen Euro. Vom Tourismusverband bis zum Hotel Goldener Hirsch reicht die 9500-Quadratmeter-Fläche, die in die Begegnungszone fallen wird. Eine entscheidende Rolle spielt die „Möblierung“, weiß Oberer. „In Hohen­ems kosteten die Platten, die dort zum Einsatz gekommen sind, 540 Euro pro Quadratmeter. Da kann sich jeder ausrechnen, was allein dieser Posten in Reutte ausmachen würde. Natürlich geht es billiger, aber auch teurer.“ Weitere Kostenfaktoren: Radständer, Sitzgelegenheiten und das Beleuchtungskonzept. Hier seien allfällige Ausgaben sowieso „nach oben offen“.

Natürlich könne weiterhin geparkt werden. Ob „generell oder in ausgewiesenen Flächen“, sei noch offen. Dabei hofft Oberer auf die Kreativität der Architekten. Schließlich gebe es dann ja keine „Straße“ mehr. Dass das Parken völlig freigegeben wird, kann sich der Marktchef aber eher nicht vorstellen.

Das ambitionierte Ziel des Bürgermeisters heißt Baustart Herbst 2019. Davor wird über den Winter zusammen mit der Dorferneuerung ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Im Frühjahr 2019 soll der Sieger gekürt sein und wenige Monate später die Bagger im Reuttener Untermarkt auffahren.