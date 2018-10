Von Matthias Reichle

Zams – Der Landecker Tunnel ist ein Nadelöhr ins Obergricht und über den Reschen. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Knoten war bisher die Zufahrtssituation auf der Nordseite – so mancher orts­unkundige Autofahrer verlor bei der Kreuzung von Inntalautobahn und Reschenstraße den Überblick. „Die Anbindung in der derzeitigen Form zum Land­ecker Tunnel ist auch bei wenig Verkehr sehr problematisch. Wir hatten hier immer wieder gefährliche Situationen für Linksabbieger und beim Auffahren. Es kam sogar zu Umkehrmanövern und Rückwärtsfahrten“, betont der Zammer Bürgermeister Siggi Geiger.

Neben den Zu- und Abfahrten von der Inntalautobahn zum Tunnelportal gab es bisher am Knoten Oberinntal auch zwei Rampen zur B171. Sie werden nun im Verlauf der nächsten Woche aufgelassen. Der Landecker Tunnel ist somit auf der Nordseite nur noch über die Autobahn erreichbar.

Anlass, das „Geflecht“ jetzt zu entwirren, war aber die Erweiterung des Zammer Gewerbegebiets mit der Großbaustelle der Gebrüder Kofler. Das Unternehmen errichtet dort sein neues Firmenareal. Mit diesem Schritt folgt man den Empfehlungen eines Verkehrskonzepts, das die Gemeinde gemeinsam mit der Asfinag in Auftrag gegeben hatte. „In Tirol sind die für die Entwicklung von Gewerbe­gebieten zur Verfügung stehenden Grundflächen nur begrenzt vorhanden. Wir wollen für die Wirtschaft eine optimale Infrastruktur zur Verfügung stellen und beim Bau von Gewerbegebieten Partner der Gemeinden sein. Das heißt, Betriebe müssen verkehrssicher und umweltgerecht an das hochrangige Straßennetz angebunden werden“, so Asfinag-­Geschäftsführer Stefan Siegele.

Die Fläche, auf der sich die Rampe befindet, wird Teil des Betriebsgeländes, bestätigen Geschäftsführer Martin Kofler und Degenhart Schagowetz. Erhalten bleibt ein öffentlicher Weg, der hinter dem Werksgelände Richtung Inn führt. Die Kapelle, die derzeit noch auf der Insel zwischen Bundesstraße und Zufahrtsrampe steht, wird abgetragen. Sie wird etwas südlich neu errichtet und soll eine Gedenkstätte für die Schwabenkinder werden, so Schagowetz.