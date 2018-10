Von Angela Dähling

Jenbach – Sie wollen nicht länger tatenlos zusehen und sie lassen sich nichts mehr gefallen: Zahlreiche Anrainer rund um die Achenseebahn haben sich zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen und kämpfen nun gemeinsam. Der schwarze Kohlerauch und der Funkenflug der Nostalgie­bahn sind ihnen ebenso ein Dorn im Auge wie der Geschäftsführer der Privatbahn, Georg Fuchshuber.

„Der ehemalige Geschäftsführer, der entlassen wurde, hatte ein Ohr für unsere Sorgen und nicht so große Visionen. Mit ihm war es ein Miteinander. Das ist jetzt komplett anders“, sagt Daniel Jaklitsch als Sprecher der Anrainer. Sie fordern ein Umrüsten der Zahnradbahn – weg vom Kohlebetrieb, damit die Luft besser wird und die Brandgefahr durch Funkenflug ein Ende hat. „Wir wollen die Nostalgiebahn – aber nicht so. Ein umweltfreundlicher Antrieb muss her. Und wir sind der Meinung, dass eine Elektrifizierung der Strecke um zig Millionen Euro keinen Sinn macht, da die Pendlerzahlen vom Achensee viel zu gering sind, um die nötigen Investitionen dafür zu rechtfertigen“, sagt Jaklitsch.

Wie berichtet, beziffert GF Georg Fuchshuber die Elektrifizierungskosten mit 17,5 Mio. Euro, Jenbachs BM Dietmar Wallner hält indes Kosten jenseits von 30 Mio. Euro für realistisch. Durch die Elektrifizierung soll die Privatbahn zu einem öffentlichen und so fördergeldwürdigen Verkehrsmittel werden. Fuchshubers Argumente dafür sind eine Abnahme des Durchzugsverkehrs in Jenbach um 15 % sowi­e ein schneller, staufreier und wintersicherer Transport für Pendler. Verkehrszählungen hierfür führte er selbst durch. „Das ist doch unseriö­s, dass der Bahnchef, der die Elektrifizierung unbedingt will, um sich ein Denkmal zu setzen, selbst die Verkehrsflussanalyse macht“, meint Jaklitsch. „Und dass die alte Bahn trotz Elektrifizierung zusätzlich so oft und so luftverschmutzend weiterfährt, das werden wir uns nicht gefallen lassen.“ Der Jenbacher war bereits beim Amt der Tiroler Landesregierung vorstellig, um die Sorgen und Vorschläge der Anrainer dort zu deponieren.

Achenseebahn-Vorstand Georg Fuchshuber sieht die Situation naturgemäß anders. „Dass die Gesprächsbasis schlecht sein soll, sehe ich nicht so. Die Anrainer bauten einst mit unserer Zustimmung dort und das war nun mal nur möglich, wenn zündsicher gebaut wird. Drei Generationen später die Eisenbahn plötzlich in Frage zu stellen, das geht nicht“, meint er. Die alte Nostalgielok könne nur mit Kohlebefeuerung fahren, ein anderer Antrieb sei nicht möglich. „Die Kohlebefeuerung erzeugt keine Feinstäube und ist ungefährlicher als der normale Kfz-Verkehr. Ein Dieselantrieb würde mehr Schadstoffe erzeugen“, behauptet Fuchshuber. Was die Verkehrszählung anlangt, sagt Fuchshuber: „Meine Zahlen liegen sogar unter denen des elektronischen Zählsystems des Landes.“ Letztere sind unter www.tirol.gv.at/vde abrufbar. Demnach fuhren 2017 täglich im Schnitt 3620 Fahrzeuge auf der L7 zwischen Buch und Eben/Maurach. Im August 2017 waren es 6309 täglich.

Die Jenbacher SP-Fraktion hat im Gemeinderat vorgeschlagen, dass die Gemeinde eine vermittelnde Rolle einnehmen solle. „Denn es hat schon anonyme telefonische Drohungen gegen Anrainer gegeben, weil einige fürchten, dass das Ziel die Schließung des Achenseebahn-Betriebes ist“, erklärt GR Daniela Heiss. „BM Wallner befürwortet unseren Vorschlag und daher ist eine nicht öffentliche Diskussion geplant, zu der nur die Anrainer und die Bahn-Führungsriege geladen werden.“