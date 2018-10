Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die 65 Millionen Euro sind für Tirols Caritas-Chef Georg Schärmer eine realistische Größe. Wie berichtet, fordert Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) selbige Summe für die kommenden fünf Jahre im Rahmen eines „Impulspakets Soziales“ ein. Dass es ein solches im Land brauche, unterstreicht auch Schärmer: „Die Bedürftigen nehmen zu. Tirol hat ein gutes soziales Netz, aber auch noch weiße Flecken.“ Vom gegenseitigen Aufrechnen hält er wenig: „Jede Investition in den Sozialbereich ist auch eine in die Wirtschaft.“ Immerhin sei das Soziale ein sehr personalintensiver Bereich – schaffe also nicht nur jede Menge Arbeitsplätze, ortsnahe noch dazu, sondern generiere auch nachgereihten lokalen Firmen Aufträge. Gut investiert werden könnte das Geld eines Impulspakets gemäß Schärmer für Menschen mit Behinderung (Ausbau Wohnformen für Ältere), psychisch Kranke und eine flächendeckende Familienhilfe.

In der Aktuellen Stunde der gestrigen Landtagssitzung erhoffte sich Fischer dann auch Rückendeckung für die laufenden Budgetverhandlungen mit Koalitionspartner ÖVP zu holen, um ihr Paket dort auch zu integrieren: „Wir müssen jetzt gegensteuern.“

Ob Fischer das auch gelingen wird, dürfte nach den gestrigen Wortmeldungen aus den schwarzen Reihen mehr als fraglich sein. Ein ums andere Mal wurde dort betont, wie viel das Land in den Sozialbereich gesteckt habe und weiter stecke. Nicht zuletzt VP-Klubobmann Jakob Wolf rechnete Fischer vor, dass das Sozialbudget seit 2013 um gut 50 Prozent auf nunmehr (2018) rund 625 Mio. € angestiegen sei. Gekürzt habe man nie, aber auch mit dem besten System könnten tragische Einzelfälle nicht verhindert werden. VP-Wirtschaftsbündlerin LA Cornelia Hagele forderte Fischer dann auch auf, ihre Strategie offenzulegen, wo sie konkret im Sozialbereich investieren wolle: „Derzeit wissen wir das nicht.“ Eines, so Hagele, sei aber klar: „Schulden machen ist nicht sozial.“ Das Bekenntnis zu Sozialinvestitionen, gleichzeitig aber auch der warnende Zeigefinger vor der Unfinanzierbarkeit seitens der Schwarzen, ließ Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider gar argwöhnen: „War das der Abschied der ÖVP vom Impulspaket?“ Bestätigt fühlte sie sich dann, als ihr Dringlichkeitsantrag zur konkreten Verankerung des Impulspaketes im Budget von Schwarz-Grün in die recht vage formulierte Willensbekundung, dringende Sozialinvestitionen bei den kommenden Budgets „zu berücksichtigen“, von der Koalition abgeändert wurde.

FP-Klubobmann Markus Abwerzger sieht die Notwendigkeit zum Nachjustieren im Sozialbereich durchaus gegeben, würde aber sogar auf 100 Millionen Euro aufstocken. Detto Amtskollegin Elisabeth Blanik (SP): „Auch die Landesbank haben wir mit viel Geld gerettet.“ Auf die Bremse traten hingegen die NEOS, wie LA Andreas Leitgeb begründete: „Tirol ist gut aufgestellt – weitere Steigerungen im Sozialbereich sind nicht notwendig.“

Fischer selbst fühlte sich gestern am Schluss trotzdem in ihrem Anliegen gestärkt. Mit dem Geld will sie u. a. Beratung, Gewaltprävention, Kinder-Krisenplätze ausbauen und Sozialvereine indexieren.