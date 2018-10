Einstimmig angenommen wurde gestern ein Dringlichkeitsantrag der schwarz-grünen Regierung, mit welchem das Tiroler Naturschutzgesetz geändert wird. Zum Hintergrund: Wie berichtet, will die Politik mit allen Mitteln verhindern, dass künstliche Zusätze, wie eben das so genannte „Snomax“, künftig für die Kunstschneeerzeugung verwendet werden. Bei Snomax hat bekanntlich das Landesverwaltungsgericht den Seefelder Bergbahnen grünes Licht gegeben. „Wir wollen einfach keine Zusätze in der Beschneiung haben“, argumentierte VP-Klubchef Jakob Wolf. Der Schaden für den Tourismus im Falle medialer Schlagzeilen wie „Bakterienschnee“ könnte für Tirol enorm sein: „Wir dürfen uns nicht unser Image zusammenhauen lassen.“ Dem pflichtete Grünen-Klubobmann Gebi Mair mit einem drastischen Vergleich bei: „Snomax ist so etwas wie die Einstiegsdroge in der künstlichen Beschneiung.“

Es gehört zur Tradition, dass die Altlandeshauptleute den Ehrenring, die höchste Auszeichnung des Landes, bekommen. Alois Partl und Wendelin Weingartner sowie Luis Durnwalder (Südtirol) wurde er verliehen. Gestern beschloss der Landtag das notwendige Gesetz, um auch Alt-LH Herwig van Staa auszuzeichnen.

Asylwerber und Lehre – der Tiroler Landtag wird dazu eine Enquete veranstalten. Klar zum Ausdruck kam in der gestrigen Debatte, dass vor allem ÖVP, Grüne, SPÖ, Liste Fritz und NEOS sich für die Lehre für Asylwerber aussprechen. (pn, mami)