Innsbruck – Seit ein paar Tagen läuft der Verkauf des Freizeittickets Tirol. Wie in der Vergangenheit gibt es auch heuer wieder Wünsche an die Betreiber. Heuer kommen sie von der Politik: Sowohl die FPÖ als auch das Team Gerechtes Innsbruck wünschen sich eine Änderung der Tarifbestimmungen. Doch dafür, so erklärt Thomas Schroll, Vorsitzender von Freizeitticket Tirol, gebe es absolut keinen Spielraum mehr.

GR Gerald Depaol­i (GI) kritisiert, dass unter anderem nur Eltern das Ticket für die Kinder kaufen können und Großeltern nicht als Teil der Familie anerkannt werden. Depaoli fordert BM Geor­g Willi auf, diesbezüglich in Verhandlungen zu treten, und will in der Gemeinderatssitzung kommende Woche einen Antrag dazu einbringen. „Es kann nicht sein, dass gerade beim Freizeitticket eine offensichtliche Zweiklassengesellschaft in puncto sinnvoller Freizeitgestaltung unterstützt bzw. gefördert wird.“ Depaoli schlägt auch die Möglichkeit einer Ratenzahlung vor. „Erstaunt“ zeigt sich in einer Aussendung FPÖ-Jugendsprecher LA Christofer Ranzmaier über den „für das Freizeitticket Tirol definierten Familienbegriff im Rahmen seiner Familientarife“. Auch die Blauen fordern eine Anpassung.

Schroll hat sich unterdessen bei Sportstadträtin Elisa­beth Mayr (SP) gemeldet und dort deponiert, dass er alle Mandatare gerne zu einem Gespräch einladen würde. Er sagt: „Ich kann da sehr gerne erklären, warum die Bestimmungen so sind und dass wir hier absolut keinen finanziellen Spielraum mehr haben.“ Dann werde es bestimmt bei einigen Politikern „das große Aufwachen“ geben. Das Freizeitticket sei eine absolute Erfolgsgeschichte, mit der man die Masse erreiche, und zahlreiche kleinere Lifte seien von diesen Einnahmen abhängig. „Wenn man das System unter Druck setzt, dann wird das zum Problem.“ Alles sei knapp kalkuliert und auch kleine Änderungen hätten große Auswirkungen. Schroll hat laut eigenen Angaben „Verständnis für Wünsche“, es müsse aber die Wirtschaftlichkeit gegeben sein. Er ortet zudem eine „gewisse Unwissenheit“ hinsichtlich der Fakten. (mw)