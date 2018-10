Von Peter Nindler

Innsbruck – Hauptberuflich Chirurg an der Innsbrucker Klinik und in der Freizeit in einem Privatspital operieren: Diese Situation stößt der Politik sauer auf, an der Klinik gehen 21,5 Prozent der Bundesärzte (Medizin-Uni) einer ärztlichen Nebenbeschäftigung nach. „Aber nur eine Handvoll ist zusätzlich in einem Privatspital tätig“, sagt Martin Tiefenthaler, Spitalsärztevertreter und Betriebsrat an der Medizinischen Universität. Gerade wenn die Universität keine Laufbahn biete, sei probeweise Praxisvertretung eine gute Möglichkeit, diesen Wechsel in die eigene Ordination vorzubereiten. „Doch auch das ist eine Nebenbeschäftigung. Die wissenschaftsgeleitete Ärzteweiterbildung und der Unterricht in der Krankenpflege ist ohne die Klinikärzte in dieser Qualität nicht denkbar, aber auch das ist eine Nebenbeschäftigung in der Freizeit“, relativiert Tiefenthaler.

Während der langjährige Ärztevertreter meint, dass dies eigentlich „auch von unseren Politikern geschätzt und gewünscht werden sollte“, wollen diese Grenzen ziehen. Für die 920 Spitalsmediziner der Krankenhausgesellschaft Tirol Kliniken gilt etwa ein Konkurrenzverbot. „Es kann nicht sein, dass die Bundesärzte derzeit kein Konkurrenzverbot in Privatspitälern haben, die Landesärzte aber schon“, kritisiert FPÖ-Chef Markus Abwerzger. Die Patienten in den Landesspitälern müssten im Vordergrund stehen, es könne nicht sein, „dass Bundesärzte nebenbei in lukrativen Privatspitälern ordinieren“.

Für die Tiroler ÖVP sind Nebenbeschäftigungen ein sensibles Thema. Klubchef Jakob Wolf verweist auf die Tirol Kliniken, wo die Landespolitik unmittelbar zuständig ist. „Dort gibt es in den Dienstverträgen klare Regelungen. Deshalb empfehlen wir der Medizin-Uni, das genauso restriktiv zu machen. Für den Koalitionspartner ist die Frage von Arbeitszeit und Qualität ausschlaggebend. „Bei teilzeitbeschäftigten Ärzten wird ein Nebenjob sicher problemlos sein. Wenn jemand schon 40 Stunden in einer Woche an der Klinik gearbeitet hat, frage ich mich aber, welche Qualität dann weiteren Patienten noch geboten werden kann“, so Klubchef Gebi Mair.

Dienstrechtliche Regelungen fordert SPÖ-Gesundheitssprecherin LA Elisabeth Fleischanderl. Sie sollen sicherstellen, dass Bundes- und Landesärzte keine Nebenjobs ausüben. Und Liste-Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider sieht mehrere Handlungsfelder: Zum einen endlich eine faire Poollösung bei den Privathonoraren und zum anderen habe Gesundheits-LR Bernhard Tilg (VP) über den Zusammenarbeitsvertrag zwischen Land und Bund bei den Spitalsärzten alle Möglichkeiten, eine einheitliche Regelung bei den Nebentätigkeiten herbeizuführen.