Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – „Ambitioniert.“ So lautet das vorläufige Urteil der Wirtschaftskammer zum neuen Anti-Transit-Paket, das der Landtag am Mittwoch einstimmig beschlossen hat. Umgesetzt ist damit freilich noch keine einzige der darin aufgezählten Maßnahmen, vielmehr soll das Paket Ausgangsbasis für weitere Verhandlungen und rechtliche Prüfungen sein.

In einem Punkt ist das Paket dennoch recht konkret. Die allgemeinen Lkw-Fahrverbote sollen im Ziel- und Quellverkehr für die Schadstoffklasse Euro IV ab dem 1. Jänner 2021 und für Euro V ab dem 1. Jänner 2023 gelten. Die Regelung des Ziel- und Quellverkehrs ist für die heimische Wirtschaft prioritär, weil sie davon hauptbetroffen ist. Josef Ölhafen, Geschäftsführer der Sparte Transport und Verkehr in der WK, betont, dass die Wirtschaft grundsätzlich auch ihren Beitrag zur Luftverbesserung beitragen wolle. Ob aber alles, was da jetzt so an Verschärfungen im Entwurfsstadion auf dem Tisch liege, letztlich auch umgesetzt werde, müsse sich erst weisen: „Darüber werden wir noch reden müssen.“ Eigentlich sei mit dem Land vereinbart, dass die Euro-IV-Klasse erst 2023 und dann erst mit Abstand die Klasse V auslaufen würde. Jetzt ziehe das Land die Verbote um zwei Jahre vor. Für die heimische Wirtschaft sei das zwar machbar, sagt Ölhafen: „Wirklich bringen wird das für die Luftqualität aber wohl kaum was. Das ist vielmehr ein Signal an Brüssel, dass man auch bei den eigenen Leuten etwas tun will.“

Laut Ölhafen waren mit Jahreswechsel in Tirol 901 Lkw mit Euro IV und rund 1500 mit Euro V zugelassen. Allerdings: Wenn die Landesregierung diese Verbote so durchziehen wolle, dann würde sich die Wirtschaft eine Neuauflage jener Umrüstförderung erwarten, die beim Verbot der Klassen 0–III ins Leben gerufen wurde. Bis zu 20.000 Euro pro Lkw konnten Unternehmen für den Umstieg auf die Euro-Klasse 6 an öffentlichen Zuschüssen lukrieren.

Weit mehr fordert Ölhafen aber für eine Transitreduktion die Attraktivierung der Schiene. Hier würden weder die Rahmenbedingungen noch die Kosten passen, um den Umstieg zu fördern: „Die Bahn muss den Wettbewerb aufnehmen“, sagt Ölhafen.

Die für Verkehr zuständige LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) sagt, sie habe bereits im Zuge einer „konstruktiven Runde“ mit der WK versichert, dass die Wirtschaft nicht über Gebühr belastet werde. Nicht alles im Transit-Paket sei in Stein gemeißelt, obwohl besagte Verbotsfristen natürlich ein Zielwert seien. Gerade beim Ziel- und Quellverkehr werde es aber noch einige Gespräche geben, ebenso, welche Güter neu in das sektorale Fahrverbot aufgenommen werden sollen. Bezüglich einer neuen Umrüstaktion verweist Felipe auf Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (VP), fragt aber dennoch, „ob es klug ist, noch weiter Verbrennungsmotoren zu fördern, oder nicht doch besser alternative Antriebstechnologien?“

Zoller-Frischauf sagt, dass eine Umrüstförderung derzeit eher kein Thema sei. Vielmehr gelte es jetzt abzusichern, dass die neuen Ziel- und Quellverkehrsregelungen der Wirtschaft vor Ort nicht doch noch Probleme bereiten.