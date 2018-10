Von Marco Witting

Innsbruck – 2013 wurde aus der damaligen Jugendwohlfahrt die Kinder- und Jugendhilfe. Doch eigentlich sagen die Menschen noch immer „Jugendamt“ zur städtischen Einrichtung, die heuer ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Neben einem Festakt am Donnerstagabend gibt es zu den Feierlichkeiten eine Ausstellung (8. bis 12. Oktober in den RathausGalerien) und einen Wunsch von Amtsvorständin Gabriele Herlitschka: „Wir brauchen mehr stationäre Plätze, um Kinder und Jugendliche betreuen zu können.“

Es habe zwar in den vergangenen Jahren einen stetigen Ausbau gegeben, aber durch den steigenden Betreuungsbedarf bleibe man auf einem „Mangelniveau“, sagt Herlitschka, laut der es „20 Plätz­e zusätzlich auf jeden Fall“ brauche. Speziell in plötzlich auftretenden Krisensituationen sei es oft schwer, Betreuungsplätze für die Kinder zu finden. Der Wunsch zum Jubiläum richtet sich an das Land Tirol. Der zuständige VP-Vizebürgermeister Franz Gruber hegt die Hoffnung, dass mit dem diese Woche beschlossenen Sozialpaket des Landes hier Bewegung in die Sache kommt. „Die Gespräche laufen. Ich bin schon sehr optimistisch“, sagt Gruber. Im Vorjahr erhielten 770 Kinder und Jugendliche in Innsbruck eine ambulante Unterstützung. Dazu kamen 233 Fälle, wo es eine Fremdunterbringung gab. 66 Kinder, vor allem sehr kleine, wurden in einer Pflegefamilie untergebracht. Herlitschka sagt: „Wir haben keine Freude damit, die Kinder aus der Familie zu nehmen.“ Manchmal würde es nicht anders gehen. Generell versuche man stets in Abstimmung mit den Eltern Entscheidungen zum Wohl der Kinder zu treffen. „Von allen Hilfen zur Erziehung finden 90 Prozent auf Basis einer Vereinbarung mit den Eltern statt“, sagt die Amts­vorständin.

Es seien oft schwierige und für alle Beteiligten belastende Situationen, sagt Gruber. „Das gilt natürlich auch für die Mitarbeiter und ist ein­e große Herausforderung.“ Steigende Sensibilität orten die Verantwortlichen auch bei den Gefahrensmeldungen. Das sind Fälle, in denen Nachbarn bemerken, „dass es einem Kind vielleicht nicht gut geht“. Aber nicht immer verbirgt sich dahinter ein Problem. Für knapp 10 Prozent der Minderjährigen in Innsbruck ist die Kinder- und Jugendhilfe eine Rechtsvertretung – etwa wenn es um Unterhaltszahlungen geht.