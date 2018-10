Innsbruck – Die Novelle zum Umweltverträglichkeitsgesetz sorgt naturgemäß in Tirol für heftige Kontroversen. Schließlich wird die Parteistellung in den Verfahren auf Umweltorganisationen mit mindestens 100 Vereinsmitgliedern beschränkt, gleichzeitig müssen die Namen gemeldet werden. Für einen Pionier der Bürgerinitiativen und Chef des Transitforums Fritz Gurgiser ist das hingegen ein demokratiepolitischer Rückschritt. „Im Prinzip kann es zu einem gegenteiligen Effekt kommen. In Zukunft könnten die Bürger wieder direkt vor Ort ihren Unmut kundtun.“ Was Gurgiser jedoch am meisten stört, ist die Vorlage der Vereinsmitglieder. „Was soll das anderes sein, als dass man wissen möchte, wer sich für etwas engagiert?“ Indirekt werde dadurch Druck ausgeübt und wohl „versucht, engagierte Bürger mundtot zu machen“.

Tirols ÖVP-Wirtschaftsbundobmann und Seilbahnsprecher NR Franz Hörl ist naturgemäß zufrieden mit den neuen Regeln. Aus seiner Sicht erfolgt lediglich ein Schritt hin zu mehr Transparenz, die ja genau von dieser Seite auch sonst gerne in politischen Prozessen gefordert wird. „Diese klarer­e Transparenz hätte man auch noch umfassender festschreiben können, wie etwa durch die Offenlegung von Vereinsfinanzen“, ist Hörl überzeugt. Und er unterstützt diesen fairen Interessenausgleich für künftige Verfahren, außerdem komme es damit zu einer maßvollen Umsetzung der Bürgerbeteiligung im Rahmen der Aarhus-Konvention. (pn)