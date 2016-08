Von Michael Gehler

Als Michail Gorbatschow 1985 KPdSU-Generalsekretär wurd­e, beruhte das sowjetische System noch auf Marxismus-Leninismus, Einparteien-Herrschaft und zentraler Planwirtschaft. Zu ihrer Durchsetzung war er nicht mehr bereit, Gewalt und Terror einzusetzen.

Steigende Ansprüche

Das administrative Kommandosystem und Fehlen demokratisch-parlamentarischer Legitimation dominierten noch. Die Gesellschaft emanzipierte sich jedoch allmählich von der Diktatur.

Der Wandel ließ mit allgemeiner und beruflicher Bildung kulturelle und materielle Ansprüche steigen, gleichwohl sozialer Aufstieg durch die Fortexistenz der Nomenklatura (Führungspositionen in Partei, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft) vielen verwehrt blieb. Der Zustand der Wirtschaft war kritisch: Wachstum, Lebensstandard und Arbeitsmotivation gingen zurück. Konsequent war der Verlust an Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit, der im Gegensatz zu einer hochgerüsteten Weltmacht stand. Der Rüstungswettlauf hatte den Warschauer Pakt finanziell und technologisch überfordert. Gorbatschow versuchte mit „Glasnost" (Öffnung) und „Perestroika" (Umbau) Systemverbesserungen von Planwirtschaft und Parteimonopol, um den Sozialismus zu retten. Zwar war er lernfähig, seine Politik aber konzeptlos. Verbaler Radikalismus geriet in Widerspruch zum reformerischen Erfolg. Die fehlende Strategie hatte eine Taktik der wechselnden Fronten zwischen Bremsern und Fortschrittlichen zur Folge. Wiederholte Neubesetzung der Nomenklatura führt­e zur Verunsicherung der Kader. Gorbatschow besaß nie eine sichere Mehrheit im Zentralkomitee und strebte zur präsidentiellen Autokratie mit mehr Kompetenzen als unter Breschnew, Andropow und Tschernenko. Seine Ämterkumulation (KPdSU-Generalsekretär, Parlamentspräsident des Volksdeputiertenkongresses, Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets und Oberkommandierender der Streikräfte), die Exekutive und Legislative miteinander verband, führte bei ausbleibenden Erfolgen zum Ansehensverlust der Perestroika. Die Rückkehr zu den Prinzipien Lenins erwies sich als Chimäre und das Festhalten am Macht- und Organisationsmonopol der KPdSU als Hemmschuh für wirksame Reformen. In den Jahren 1989/90 bildeten sich Klubs der Partei, die ihre Einheit in Frage stellten, während im Donezk- und Kusnezk-Becken Streikkomitees nach dem Vorbild der polnischen Gewerkschaftsbewegung „Solidarität" entstanden.

Getriebener, nicht Gestalter

Das Land versank in Armut und Agonie. Die Bundesrepublik half mit Lebensmittel­lieferungen. Das Versprechen nach „Gleichheit", „Unabhängigkeit" und das „Prinzip der freien Wahl" für die sozialistischen „Bruderstaaten" sowie die revolutionären Ereignisse in Polen, Ungarn und der DDR fielen auf Gorbatschows Machtstellung negativ zurück. Mehr denn je Getriebener als Gestalter trat er die Flucht nach vorn an, erklärte Abrüstung und Entspannung für unumkehrbar, beschwor das Erbe Russlands und der Sowjetunion für Europa, warb um Vertrauen für Zusammenarbeit im Westen (um dessen Ressourcen zur Modernisierung der UdSSR zu gewinnen), zog die Truppen aus Afghanistan ab und propagierte ein „gemein­sames europäisches Haus".

Keine klaren Vorstellungen

Die Abkehr von der Breschnew-Doktrin (bedrohten Brudervölkern bei „konterrrevolutionärer" Gefahr beizustehen und notfalls militärisch zu intervenieren) und die Umstellung der Militärdoktrin des Warschauer Pakts auf Defensive begünstigten die Auflösungserscheinungen desselben. Die Stagnation der Entwicklung des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilf­e (RGW) machte eine breite und engere Wirtschaftskooperation mit der EG notwendig. zu unterzeichnen. Neben dem schleichenden Zerfall der Einparteienherrschaft drohte nun auch das Ende der Sowjetunion. Gorbatschow wollte an ihrer Einheit festhalten, doch fehlten hier wieder klare Vorstellungen über die Umgestaltung des Zentralstaats: eine politische oder nur eine wirtschaftliche Union mit oder ohne Anbindung an Westeuropa? Das in der UdSSR schwelende Nationalitätenproblem wurde seit 1987 immer akuter. Die Unabhängigkeitsbestrebungen in Estland, Lettland und Litauen waren unübersehbar.Die Zunahme des Nationalismus unter den politischen und wirtschaftlichen Eliten der „Sowjetvölker" stand dem Zwang zur Bildung einer Gesellschaft aus homogenen „Sowjet-Menschen" entgegen, wobei das Erbe der stalinistischen Zwangsherrschaft bedingt auch durch eine Re-Islamisierung auf massive Ablehnung stieß. Die Zeichen standen auf Sturm, als Gorbatschow am 4. August 1991 seinen Urlaub auf der Krim antrat. Das war die Chance für einen Putschversuch gegnerischer Kommunisten in der Zentrale. Sie wollten den Zusammenbruch der UdSSR verhindern. Sechs von 15 Teilrepubliken hatten sich geweigert, den neuen Unionsvertrag von Gorbatschow zu unterzeichnen. Tschaikowskys „Schwanensee" erklang unaufhörlich im Radio. Panzer rollten am 19. August nach Moskau auf zum letzten Gefecht — mehr als bei der Einnahme von Berlin 1945.

Im Urlaub isoliert

Drei Tage und Nächte hielt die Welt den Atem an. Ein „Staatskomitee für den Ausnahmezustand" unter Ministerpräsident Wassili Pawlow, Innenminister Boris Pugo, Verteidigungsminister Dmitri Jasow und dem Chef des sowjetischen Geheimdienstes (KGB) Wladimir Krujtschkow sowie dem Vizepräsidenten der UdSSR, Gennadi Janajew, hatte sich gebildet. Gorbatschow wurde im Urlaub isoliert. Der Westen hoffte auf seine persönliche Unversehrtheit. Der von der bundesdeutschen Strafjustiz geflohene Ex-DDR-Staatschef Honecker witterte im Moskauer Exil politische Morgenluft. Moskaus Bürgermeister Gawril Popow warnte vor einem Sturz Gorbatschows. Er informierte US-Botschafter Matlock, da sich der Präsident Russlands, Boris Jelzin, gerade zu Besuch bei Bush in Washington befand.

Jelzin auf dem Panzer

Zielscheibe der Putschisten war auch weit mehr Jelzin als Gorbatschow, der sich nach dem „Besuch" einer Abordnung der Putschisten weigerte, den Ausnahmezustand zu verhängen, obwohl er zuvor noch den Auftrag für die Ausarbeitung eines solchen Gesetzes gegeben hatte. In Moskau herrschte längst Ausnahmezustand. Die Soldaten kannten nicht den Kampfauftrag und scheuten sich, auf die eigenen Leute zu schießen. Die Panzerfahrer sollten nur patrouillieren, wurden aber als Bedrohung empfunden. Die Putschisten hatten nicht mit dem Widerstand der Massen auf den Straßen gerechnet. Der russische Parlamentssitz des mit haushoher Mehrheit direkt und frei gewählten Jelzin, einem Rivalen Gorbatschows, war ein­e Festung. Barrikaden wurden errichtet. Als drei junge Demonstranten ums Leben kamen, gab Jasow Befehl zum Rückzug. TV-Bilder gingen um die Welt: Jelzin hatte einen Panzer bestiegen und über die Militärgewalt triumphiert.

In 72 Stunden zerfallen

Die Revolution entließ ihr­e Kinder mit Dank zurück in die Kasernen. Die ruhmreiche Sowjetarmee konnte den Bürgerkrieg nicht gewinnen und auch die Eliteeinheit Alph­a nichts mehr ausrichten. Vielerorts wehte schon die Flagg­e Russlands. Gorbatschow wurde zwar aus der Haft befreit, doch seine Macht war erschüttert. Er klammert­e sich noch vergeblich an die Partei, musste aber als ihr Generalsekretär zurücktreten und ihre Auflösung empfehlen. Das Ende seiner Amtszeit und der sowjetischen Supermacht nahten. Das Denkmal des berüchtigten und gefürchteten Tschekisten Felix Dserschinski wurde gestürzt. In 72 Stunden war ein System zerfallen, das nicht mehr als 70 Jahre bestanden hatte. Im Dezember 1991 endete offiziel­l die Sowjetunion. Die Putschisten wurden begnadigt und einige später von Putin ausgezeichnet.